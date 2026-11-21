Chaque hiver, le gel abîme en silence des milliers de tuyaux d’arrosage dans nos jardins. Avant les premières gelées, un simple réflexe suffit pourtant à éviter les fuites surprises.

Premier arrosage d’avril : on ouvre le robinet, on saisit le tuyau… et l’eau jaillit par une fissure, puis une autre. À l’automne, tout semblait pourtant intact. Entre-temps, le gel a travaillé en silence.

À l’automne, on range coussins et transats, mais le tuyau d’arrosage reste souvent dehors, plein d’eau stagnante. Dommage : un bon tuyau coûte 25 à 60 € et pourrait servir des années. Un geste d’hivernage évite ces fuites de printemps.

Pourquoi un tuyau plein d’eau se met à fuir après le gel

Quand l’eau gèle, son volume augmente d’environ 9 % et appuie très fort sur les parois en plastique. Dans un tuyau resté plein, cette pression a créé tout l’hiver de minuscules fissures, invisibles à l’œil nu. Au retour des beaux jours, elles se transforment en fuites.

Si le tuyau est resté branché, le gel a parfois aussi fragilisé le robinet extérieur. Les pros du jardin l’ont souvent constaté : une seule nuit sous 0 °C a déjà suffi à abîmer du matériel. Mieux vaut agir dès que les nuits passent sous 5 °C.

Vider son tuyau d’arrosage avant les gelées : le geste en 4 étapes

Nous avons tous déjà laissé le tuyau dehors « pour quelques jours encore »… qui ont duré tout l’hiver. Pour protéger son matériel, l’idée est de répéter chaque année la même petite routine, rapide et sans outil.

Couper l’alimentation d’eau du jardin, ouvrir la lance ou le pistolet et laisser s’écouler l’eau.

Débrancher complètement le tuyau du robinet, du dévidoir mural et retirer lances, pistolets, programmateurs.

Dérouler le tuyau à plat, soulever une extrémité et avancer lentement pour chasser l’eau par gravité.

Laisser sécher quelques minutes, enrouler largement sans plis puis ranger le tuyau dans un local sec, hors gel.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps nécessaire 2 à 5 minutes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En éliminant presque toute l’eau avant les premières gelées, on supprime la dilatation de la glace qui fait éclater le tuyau et déforme les joints des raccords. 💡 Le petit plus : À l’automne, dès qu’une vague de froid est annoncée, penser à vidanger le tuyau juste après le dernier arrosage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser le tuyau plein d’eau, branché sur le robinet extérieur et enroulé serré sur son dévidoir dehors tout l’hiver.

Au printemps, le petit contrôle qui évite les mauvaises surprises

Au printemps, le contrôle prend trois minutes. On rebranche le tuyau, on ouvre le robinet doucement et on déroule toute la longueur. En faisant glisser la main et en observant chaque raccord, on repère immédiatement un suintement ou une zone anormalement humide.

Si l’on a oublié la vidange et que le gel a déjà marqué le plastique, la première utilisation sert de test. Mieux vaut remplacer un tuyau très fissuré que laisser fuir l’eau tout l’été. Ce rituel d’automne prolonge aussi la vie du robinet extérieur.