Vague de froid : ces 3 réflexes de bon sens évitent une catastrophe à plus de 5 000 € dans vos tuyaux cet hiver

Le thermomètre chute sous zéro et, en silence, vos canalisations préparent parfois une facture à plus de 5 000 €. Quels trois réflexes de bon sens limitent ce risque dès la prochaine vague de froid ?

Le thermomètre plonge, le givre s’invite partout et, dans l’ombre, vos tuyaux encaissent le choc. On pense à monter le chauffage ou à calfeutrer les fenêtres, beaucoup moins à protéger ses canalisations du gel, alors qu’un seul tuyau éclaté peut transformer la maison en piscine intérieure.

Quand une canalisation cède, la note grimpe vite : recherche de fuite, plomberie, sols gonflés, peinture à refaire… Les réparations atteignent en moyenne 5 000 €, parfois bien plus. En 2021, gel et dégâts des eaux ont déjà représenté près d’un quart des réclamations d’assurance habitation. Trois réflexes très simples permettent pourtant d’éviter ce scénario.

Vague de froid : pourquoi vos tuyaux explosent surtout au dégel

À l’intérieur d’un tuyau, l’eau se comporte comme une petite bombe à retardement. En gelant, elle augmente de volume et exerce une pression énorme sur les parois, jusqu’à fissurer le métal ou faire éclater le plastique, souvent au niveau des soudures. Tant que tout est pris dans la glace, rien ne se voit ; quand ça dégèle, l’eau liquide s’échappe par la moindre brèche et ruisselle derrière les murs ou sous les planchers.

Les spécialistes du Cieau tirent la sonnette d’alarme dès que le mercure descend sous –5 °C dans une installation mal protégée. En 2023, environ 30 000 foyers français ont subi une rupture de canalisation liée au gel, et la récente vague de froid à –9 / –10 °C en Corrèze a fait exploser les interventions de plombiers et de pompiers pour fuites massives chez les particuliers comme dans les commerces.

Réflexes n°1 et n°2 : couper l’eau dehors et isoler les canalisations exposées

Premier geste, s’attaquer à tout ce qui est dehors ou dans un local non chauffé. Il faut fermer la vanne d’arrêt qui alimente les robinets de jardin, souvent située à la cave ou dans un cellier, puis ouvrir les robinets extérieurs pour que l’eau restante s’évacue et laisse un vide d’air protecteur. « Nous recommandons d’agir bien avant l’hiver. Il faut vider les tuyaux en extérieur des maisons et protéger les tuyaux qui ne peuvent pas être vidés, avec des manchons d’isolation », explique Pierre-Jean Teilhol, plombier, cité par France 3.

Deuxième réflexe, habiller les tuyaux sensibles qui passent dans les combles, le garage, un vide sanitaire ou le long d’un mur froid. Les manchons en mousse de polyéthylène se glissent autour des canalisations et se collent entre eux pour ne laisser aucun trou. Dans les régions très froides, des câbles chauffants antigel avec thermostat maintiennent la température hors gel pour quelques dizaines d’euros, très loin des milliers d’euros d’un dégât des eaux.

Réflexe n°3 : le filet d’eau qui évite l’éclatement, et quoi faire si c’est trop tard

Quand la météo annonce plusieurs nuits à –5 °C ou moins et que l’isolation paraît limite, un troisième réflexe peut sauver l’installation : laisser couler un très mince filet d’eau au robinet le plus éloigné de l’arrivée, dans la partie la plus froide de la maison. Une eau en mouvement gèle beaucoup moins facilement qu’une eau stagnante, et le coût de ces quelques centaines de litres reste sans commune mesure avec celui d’un sinistre. Avant chaque nuit glaciale, ces trois gestes restent vos meilleurs alliés :

Couper et purger tous les robinets extérieurs

Isoler les tuyaux et le compteur dans les zones froides

Laisser un filet d’eau en cas de froid extrême

Si malgré tout un tuyau a gelé, l’eau ne coule plus ou seulement en mince filet. « Pendant le gel, on ne se rend pas vraiment compte du problème car l’eau ne coule pas. Ce n’est que lors du dégel que l’on constate qu’il y a des fuites », avertit encore Pierre-Jean Teilhol. Le bon réflexe consiste à couper immédiatement l’arrivée générale, ouvrir les robinets concernés, réchauffer doucement le tuyau (sèche-cheveux, serviettes chaudes) et appeler un plombier au moindre doute, plutôt que de découvrir un plafond imbibé quelques heures plus tard.

