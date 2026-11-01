« Je pensais que ma haie mitoyenne m'appartenait » : en posant un grillage un samedi, l'article 668 m'a rappelé ce qu'il fallait bâtir
Un simple samedi de travaux pour remplacer une haie mitoyenne par un grillage peut se transformer en cauchemar juridique. Que cache vraiment l’article 668 du Code civil face à votre projet de clôture ?
Dans bien des jardins, la scène se répète : un samedi matin, on arrache « sa » bande de haie côté pelouse pour dérouler un grillage flambant neuf. L’idée paraît logique : si la haie est mitoyenne, chacun pense pouvoir disposer librement de sa moitié.
La douche froide arrive avec le coup de fil du voisin ou la lettre recommandée : cette « moitié de haie mitoyenne » n’existe pas. Plantée sur la limite de propriété, la haie forme un indivisible, et le Code civil encadre strictement la façon de la remplacer par une autre clôture.
Haie mitoyenne ou privative : ce qui vous appartient vraiment
En droit français, une haie plantée sur la ligne séparative est présumée mitoyenne par l’article 666 du Code civil. Elle appartient aux deux voisins en indivision, comme un mur partagé : chacun possède la moitié des droits, mais aucune portion de branches ne lui est réservée. Impossible donc de couper « son côté » sans toucher au bien commun.
Si la haie est entièrement située sur un seul terrain, tronc compris, elle reste au contraire une haie privative que son propriétaire peut enlever librement, sous réserve du plan local d’urbanisme et des distances de l’article 671 (2 m ou 50 cm selon la hauteur). Pour une vraie haie mitoyenne, l’article 667 impose un entretien à frais communs, sauf à renoncer définitivement à la mitoyenneté et à ses droits.
Article 668 : le mur obligatoire avant d’arracher la haie
Là où beaucoup se trompent, c’est sur l’article 668 du Code civil. Il permet bien à un copropriétaire de détruire la haie mitoyenne « jusqu’à la limite de sa propriété », mais seulement s’il construit à ses frais un mur sur la limite. Comme le rappelle Pause Maison, « Pas de mur sur la limite, pas d’arrachage légal » : un grillage, même solide, n’entre pas dans l’équation.
La Cour de cassation l’a confirmé dès 1968 : remplacer une haie mitoyenne par une autre clôture, sans respecter cet article, constitue un trouble que le tribunal judiciaire peut sanctionner. Arrachage brutal, plainte du voisin, obligation de replanter ou de construire un mur conforme, sans parler des règles d’urbanisme qui peuvent protéger la haie initiale… la note grimpe vite.
Les bons réflexes avant de remplacer une haie par un grillage
Pour éviter géomètre, recommandé et conflit durable, quelques réflexes suffisent : vérifier d’abord la position exacte de la haie (bornes, plans, éventuellement expert), relire le PLU, puis discuter calmement du projet avec le voisin. Ensemble, on tranche entre mur conforme à l’article 668, grillage posé en retrait au titre de l’article 647 sur le droit de clore, ou nouvelle haie plantée aux distances légales de l’article 671.
Sources
En bref
- Code civil, articles 666 et 668, haie mitoyenne arrachée un samedi matin : le projet de grillage déclenche un conflit de voisinage inattendu. 🪚
- Remplacer une haie mitoyenne par un grillage implique des règles précises du Code civil qui conditionnent l’arrachage et la nouvelle clôture choisie. 📏
- Entre article 668, PLU et options de clôture, le propriétaire découvre qu’il existe une solution légale bien plus exigeante qu’un simple grillage. 🧱
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