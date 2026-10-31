Couleuvres et crapauds : pourquoi creuser une fosse de 80 cm en lisière avant novembre change tout pour stopper les limaces au potager

Gel, sécheresse, canicules : les reptiles et amphibiens du jardin manquent de refuges sûrs. Et si un simple hibernaculum changeait tout pour eux… et pour vous ?

En hiver comme en été, le jardin peut devenir un piège pour les petites bêtes. Sans refuge, beaucoup de reptiles et amphibiens subissent le gel, la sécheresse, puis la fournaise estivale.

Bonne nouvelle : un simple aménagement peut les protéger et vous aider à limiter limaces et rongeurs. Un hibernaculum sert à la fois d’abri, de nurserie et de cachette, toute l’année au fond du jardin.

Hibernaculum : un refuge 4 saisons pour les petites bêtes du jardin

Un hibernaculum n’est pas qu’un tas de pierres. C’est un monticule creux, bien drainé et hors gel, où la température reste plus stable pour ces animaux qui se réchauffent grâce à leur environnement.

Contrairement à un tas de compost ou à un abri à hérissons, ce refuge vise surtout les reptiles et amphibiens : couleuvres, lézards, crapauds, grenouilles, tritons. On accueille surtout les couleuvres, inoffensives, pas les vipères, toutes ces espèces restant protégées en France.

Où installer l’hibernaculum et avec quels matériaux ?

Nous avons tous déjà cherché le meilleur coin pour bronzer ; pour l’hibernaculum, c’est presque pareil. Installez-le au soleil, orienté sud ou sud-est, sur un sol jamais inondé, près d’une haie, d’une lisière ou d’une mare, comme le recommande la LPO.

D’ailleurs, le principe est simple : recycler des matériaux locaux, bruts et non cimentés. Ils laissent circuler l’eau et l’air, et créent un enchevêtrement de cavités où les animaux viennent hiberner, se cacher et parfois pondre.

Un trou de 1,20 à 1,50 m de large sur 50 à 80 cm de profondeur.

Au fond, une couche drainante de gravats et sable.

Au-dessus, pierres, tuiles, branchages et terre, puis un manteau de terre végétale, feuilles mortes et herbes sèches.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain au jardin Moins de ravageurs 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’hibernaculum offre des cavités sèches, stables et reliées aux haies, parfaites pour l’hibernation et la thermorégulation des reptiles et amphibiens. 💡 Le petit plus : Ajoutez une petite mare ou un tas de bois à proximité pour multiplier les refuges et attirer encore plus d’auxiliaires. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : L’installer dans une zone qui se gorge d’eau ou le démonter en hiver et vous perdrez tous ses occupants.

Construire et faire durer son hibernaculum

Pour le construire, creusez à l’automne la fosse recommandée le long d’une haie si possible. Tapissez le fond, empilez pierres, tuiles et quelques bûches en dôme sans tasser, en laissant des trous et deux ou trois petites entrées latérales.

Vous avez ensuite recouvert l’ensemble de terre végétale, de feuilles mortes et d’herbes sèches ; la pluie a tassé doucement. Ensuite, pas d’entretien compliqué : pas de pesticides, pas de coups de pelle, et ce refuge restera chaque année plus accueillant pour les couleuvres et les crapauds.