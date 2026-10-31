Les arboriculteurs n'en peuvent plus de le répéter : ce geste de propreté sur les pommes et les poires ruine la récolte avant décembre

Entre la cave trop chaude et les cagettes mal remplies, beaucoup de récoltes de pommes et poires se perdent dès novembre. Quels gestes éviter pour profiter de vos fruits tout l'hiver sans pourriture ni gaspillage ?

Ouvrir une cagette en plein mois de décembre et tomber sur une purée marron plutôt que sur des fruits croquants, beaucoup de jardiniers connaissent la scène. La bonne nouvelle, c’est que ces déconvenues ne sont presque jamais une fatalité du climat, mais le résultat de quelques mauvaises habitudes de stockage répétées chaque année.

Quand la récolte du verger a été généreuse, l’enjeu devient clair : réussir la conservation des pommes et des poires jusqu’à l’hiver, sans pourriture ni chair farineuse, pour limiter le gaspillage et les achats au supermarché. Pour y parvenir, mieux vaut repérer les 7 erreurs de stockage les plus courantes… et les remplacer par des gestes plus malins.

Avant la cave : la qualité du fruit fait déjà la moitié du travail

Première erreur : vouloir garder tout le panier, y compris les variétés précoces. Reine des Reinettes, Guyot ou Williams se dégustent vite ; seules les pommes de garde et les poires d’hiver (Angélys, Comtesse de Paris, Doyenné d’Alençon…) supportent plusieurs mois en réserve. Deuxième piège : stocker des fruits tombés au sol, déjà choqués ou contaminés par la moniliose. Troisième erreur fréquente : garder des fruits piqués par le carpocapse, le fameux “ver de la pomme”. Pour la réserve, le tri doit être sans pitié : uniquement des fruits sains, cueillis à la main par temps sec, avec leur pédoncule, et des poires encore fermes qui finiront de mûrir hors de l’arbre.

En cagette : ces petits gestes qui abîment tout

Nous avons tous déjà rincé nos fruits “pour faire propre” avant de les ranger. Erreur n°4 : laver ou stocker des pommes et poires encore humides enlève leur fine protection naturelle et favorise les champignons. Erreur n°5 : remplir la cagette sur plusieurs couches, pedoncule vers le bas, fruits serrés les uns contre les autres. Les professionnels recommandent au contraire des cagettes ou clayettes ajourées, propres, une seule couche, fruits qui ne se touchent pas et pédoncule tourné vers le haut, afin de limiter les points de pression. D’ailleurs, en cas de grosse récolte, emballer chaque pomme dans du papier journal freine encore la propagation d’un éventuel fruit malade.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte sauvée plusieurs mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En sélectionnant uniquement des fruits sains, posés en une couche dans des cagettes et rangés dans un local frais autour de 6 à 10 °C, on ralentit leur respiration et la progression des pourritures. 💡 Le petit plus : glisser une feuille de papier journal sous chaque rangée aide à repérer rapidement les taches et à absorber un léger excès d’humidité. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : remplir une cagette avec des fruits tombés ou piqués et la laisser dans un garage chauffé tout l’automne, au risque de perdre la totalité de la récolte.

Cave, climat et surveillance : le trio qui change tout

Dernier bloc d’erreurs, et pas des moindres : le choix du lieu. Une vraie cave ou un cellier frais, sombre, légèrement humide et ventilé, autour de 6 à 10 °C, prolonge nettement la vie des fruits. À l’inverse, une pièce trop chaude ou trop sèche accélère le mûrissement. Mieux vaut aussi séparer les cagettes de pommes, fortes productrices de gaz éthylène, des autres fruits et légumes. Et surtout, ne pas oublier la tournée hebdomadaire : en dix minutes, on repère, on retire les premiers fruits tachés ou ramollis, et on préserve ainsi tout le reste de la réserve pour les tartes et goûters de plein hiver.