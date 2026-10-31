Si vos proches râlent sur les carottes, ne les servez plus sans cette cuisson au four sous fromage frais

À table, personne ne voulait entendre parler de carottes cuites. Trente-cinq minutes plus tard, un plat de carottes rôties miel-romarin sous fromage frais à l’ail avait tout changé.

Quand le plat est arrivé sur la table, ma sœur a soufflé : « Encore des carottes ? » Elle pensait aux rondelles molles de la cantine. Pourtant, déjà, le miel chaud, l’ail et le romarin embaumaient la cuisine.

Trente minutes plus tard, les mêmes carottes sortaient du four, rôties au miel et au romarin, posées sur un lit de fromage frais à l’ail qui coulait comme une crème. C’est ce plat qu’elle a fini par racler jusqu’au bout.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de carottes, épluchées et coupées en bâtons de 7 à 8 cm

✅ 200 g de fromage frais à l’ail et aux fines herbes (type Boursin)

✅ 2 c. à soupe de miel doux + 60 ml d’huile d’olive

✅ 2 à 3 gousses d’ail, 1,5 c. à s. de romarin, sel fin, poivre noir

Pourquoi ces carottes rôties font taire les râleurs

Si ces carottes rôties au miel et au romarin font changer d’avis les sceptiques, c’est grâce au contraste. On prend un miel de fleurs ou d’acacia, assez doux pour laisser le romarin s’exprimer. Le parfum vient du romarin frais et de l’ail, pas d’un excès de sucre. En dessous, le fromage frais à l’ail protège les carottes, les garde juteuses et transforme les sucs en sauce crémeuse.

Pas à pas : carottes rôties au miel et au romarin sous fromage frais à l’ail

La méthode reste très simple. On assaisonne les bâtons de carottes avec huile d’olive, ail et romarin, puis on les dépose sur une base de fromage frais étalée au fond d’un plat large. Un filet de miel par‑dessus, 25 minutes au four à 200 °C, et les carottes ressortent fondantes, légèrement caramélisées.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C. Éplucher les carottes, les couper en deux dans la longueur puis en bâtons réguliers de 7 à 8 cm. Technique : Mélanger les carottes avec 1 c. à soupe d’huile, l’ail haché, le romarin, le sel et le poivre pour bien les enrober. Cuisson : Étaler le fromage frais avec le reste d’huile au fond d’un plat large, poser les carottes en une couche, arroser de miel, enfourner 25 minutes. Finition : À la sortie du four, mélanger délicatement carottes et fromage fondu, rectifier l’assaisonnement et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 35 min 🔍 Le secret de l’expert La cuisson vive à 200 °C, avec les carottes en couche unique, favorise la caramélisation du miel et des sucres du légume. Le fromage limite le dessèchement et se transforme en sauce qui nappe tout. ✨ Le twist gourmand : Juste avant de servir, ajouter quelques noisettes torréfiées et un voile de zeste de citron : croquant et fraîcheur immédiats. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter les plats trop petits où les carottes s’empilent ; elles vont bouillir dans leur eau, rester ternes et la sauce deviendra aqueuse.

Comment servir ces carottes rôties (et quoi faire des restes)

On sert ces carottes rôties bien chaudes, dans leur plat, quand le fromage est encore coulant. Elles escortent un poulet rôti, un filet de saumon ou un simple bol de lentilles avec du pain de campagne. Les restes se gardent 2 jours au frais et se réchauffent au four doux.