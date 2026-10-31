Si votre enfant refuse la salade, cette astuce avec une tortilla le fera tout manger en croyant à une glace

Pendant des mois, mon fils rejetait la moindre feuille verte et les repas tournaient à l’épreuve. Jusqu’au soir où une salade en cornet de tortilla façon “glace” a retourné la situation, sans qu’il s’en rende compte.

Odeur de tortilla chaude, bord légèrement grillé, petits craquements quand on la saisit entre les doigts… À table, tout le monde pense à une soirée plateau télé. Dans ces cornets dorés, pourtant, se cache une salade bien verte, presque méconnaissable.

Un soir, en servant ces faux cornets de glace, l’enfant qui boudait chaque feuille de laitue a tendu la main sans se méfier. La forme amusante, la farce crémeuse, le croquant des chips ont fait le reste. Comment préparer cette salade en cornet de tortilla qui transforme le dîner en jeu ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 grandes tortillas de blé (25 cm), coupées en deux

✅ 200 g de blanc de poulet cuit effiloché, 140 g de thon au naturel, 140 g de maïs, 115 g de champignons émincés

✅ 120 g de salade iceberg finement émincée, 100 g de chips nature, 3 c. à soupe de yaourt, 3 c. à soupe de mayonnaise

✅ 2 c. à soupe d’huile neutre, 2 c. à soupe de ciboulette ou persil, sel et poivre

Pourquoi les enfants boudent la salade dans l’assiette

Dans une assiette plate, la salade semble fade, trop verte, souvent associée à une sorte de punition. Les feuilles ramollissent, la sauce file au fond, rien n’accroche le regard. En cornet croustillant, la même préparation change de code et devient snack ludique à manger avec les doigts.

Mon astuce : la salade en cornet de tortilla façon glace

On commence par transformer la tortilla en vrai cornet. Une fois passée au four, elle devient fine, dorée, craquante comme une gaufrette salée. Servie tiède, elle accueille une farce bien froide ; visuellement, l’enfant pense à une glace et non à une salade.

Dans le saladier, on mélange poulet effiloché, thon, maïs, champignons et salade iceberg. La sauce yaourt–mayonnaise enrobe sans plomber. Au dernier moment, on ajoute les chips émiettées, puis on forme une boule avec une cuillère à glace. Résultat ; une salade en cornet de tortilla pour enfants qui coche toutes les cases de la street-food maison.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Couper les tortillas en deux, les rouler en cornets serrés et les fermer avec un cure-dent. Technique : Poser les cornets sur une plaque, badigeonner d’un voile d’huile et cuire 8 à 10 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Cuisson : Laisser tiédir les coques. Mélanger poulet, thon, maïs, champignons, salade, yaourt et mayonnaise, puis assaisonner. Finition : Juste avant de servir, ajouter les chips émiettées. Garnir les cornets avec une cuillère à glace, parsemer d’herbes et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 25 min, très facile 🔍 Le secret de l’expert Le format à grignoter, le croustillant de la tortilla et des chips rappellent la restauration rapide, tout en glissant une belle part de salade finement cachée. ✨ Le twist gourmand : Utiliser des restes de poulet rôti, ajouter une pincée de paprika doux et passer les cornets 1 minute sous le grill. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Garnir les cornets à l’avance ; la sauce ramollit la tortilla, les chips perdent leur croquant et tout s’effondre dans les petites mains.

Variantes, dressage et jeu avec les enfants

On peut varier la farce ; version jambon–fromage avec maïs, œufs mimosa ou avocat–crevettes, toujours avec un peu de salade émincée. On laisse l’enfant remplir son cornet, choisir ses herbes et baptiser sa “glace salée” ; la bataille des légumes s’apaise d’un coup.