Il a laissé les ronces envahir ce terrain hérité à deux rues de chez lui : c'est la mairie qui a ordonné les travaux à ses frais

À peine hérité, un terrain en friche en zone d’habitation attire vite les plaintes des voisins et l’œil de la mairie. Jusqu’où cette procédure peut aller, et comment éviter la facture salée ?

Le scénario est tristement familier : un parent laisse un petit terrain constructible à deux rues de chez soi, et, une fois la succession réglée, plus personne n’y met les pieds. Saison après saison, les ronces ont avalé le portail, puis ont fini par grimper sur les clôtures voisines. Jusqu’au matin où, au milieu des factures, une lettre recommandée de la mairie annonce des travaux imposés de remise en état.

Beaucoup de familles ont connu ce terrain en friche hérité trop près pour l’oublier tout à fait, trop loin pour s’en occuper vraiment. Entre l’idée que « ce n’est qu’un bout d’herbe » et ce que permet la loi, l’écart est réel. À partir de quand la mairie peut-elle agir sans votre appel, qui paie la facture, et comment éviter que ce coin abandonné ne devienne un conflit de voisinage ?

Quand un terrain hérité bascule dans le radar de la mairie

Le cadre se trouve dans l’article L2213-25 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2022-217. Le maire peut, et non doit, imposer des travaux si trois conditions sont réunies : le terrain est non bâti ou correspond à la partie non bâtie d’une parcelle ; il se situe en zone d’habitation ou à moins de 50 m des maisons ; il n’est plus entretenu, avec ronces qui débordent, herbes hautes, gravats ou déchets qui défigurent le quartier.

La procédure, vue depuis votre boîte aux lettres

Nous avons tous déjà laissé un coin de jardin filer, mais côté mairie, la mécanique a été très cadrée. Après constat du défaut d’entretien, souvent à la suite d’un signalement des voisins, le maire a enclenché une suite précise :

Un arrêté de mise en demeure, avec travaux listés et délai.

Une notification au propriétaire ou à ses héritiers, y compris en cas d’indivision ou d’héritier introuvable.

En l’absence de réaction, des travaux d’office aux frais du propriétaire.

Si vous recevez une telle lettre, la pire idée a longtemps été de la laisser traîner. Mieux vaut appeler vite la mairie, demander des précisions, envoyer des photos récentes et programmer un débroussaillage sérieux avant l’échéance indiquée.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie potentielle jusqu’à plusieurs centaines d’euros 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En anticipant le débroussaillage et le contact avec la mairie, vous évitez des travaux d’office souvent plus chers. 💡 Le petit plus : mutualiser le coût avec les autres héritiers ou des voisins intéressés par le terrain. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : ignorer les courriers recommandés de la mairie en pensant que la friche ne concerne que vous.

Garder la main et transformer le terrain

Avant même toute mise en demeure, un entretien annuel change tout : un référent dans la fratrie, un jardinier ou une petite entreprise de débroussaillage. Une fois les ronces coupées et les gravats évacués, la parcelle sort du radar de la mairie et peut redevenir verger, potager partagé ou simple réserve de valeur.