Si vous mangez parfois de la moisissure sans le savoir, ces 7 objets « propres » chez vous sont toxiques

Chaque jour, des familles françaises avalent sans le vouloir des traces de moisissure cachées dans leur cuisine et leur salle de bains. Sept objets anodins concentrent ce risque silencieux.

Vous avez déjà gratté un coin de pain moisi, coupé la partie bleue d’un fromage et mangé le reste ? Ce que l’on sait moins, c’est qu’on avale de la moisissure sans la voir, à cause de sept objets toxiques qui traînent dans la cuisine et la salle de bains.

Chez un adulte en bonne santé, une petite bouchée accidentelle entraîne le plus souvent au pire quelques troubles digestifs. Le vrai sujet, ce sont les toxines produites par certaines moisissures : les mycotoxines. On y est exposé via l’eau, le café ou les glaçons, bien plus que par un morceau de pain vert.

Manger de la moisissure sans le voir : sept nids à risques dans la maison

Dans la plupart des foyers, ces toxines arrivent dans la bouche en douce, transportées par des objets qu’on croit propres. Ils cumulent eau stagnante, recoins et chaleur douce : exactement ce qu’aiment les champignons. Les principaux suspects se cachent autour de l’évier, du plan de travail et du lavabo.

Tous ont un point commun : ils restent humides pendant des heures, souvent dans un circuit fermé. L’eau stagne dans les conduites du frigo, la cafetière garde un fond tiède, l’éponge imbibée touche la vaisselle et le plan de travail, le support de brosses mélange eau, dentifrice et salive.

Mycotoxines : ces toxines de moisissures qui inquiètent les autorités

Selon l’Anses, les mycotoxines sont des contaminants produits par des moisissures sur les céréales, fruits, noix ou amandes, mais aussi dans les aliments pour animaux, d’où des traces possibles dans le lait, les œufs ou la viande. Thermostables, elles résistent à la cuisson. L’agence souligne que « l’exposition répétée à de faibles doses, voire très faibles doses (effets chroniques), est la plus redoutée pour l’être humain ».

Les Études de l’alimentation totale montrent un risque globalement maîtrisé en France, mais aussi des dépassements de valeurs pour certains consommateurs de produits céréaliers, exposés au déoxynivalénol, à ses dérivés et aux toxines T2‑HT2. Chez les moins de 3 ans, l’exposition à ces toxines, ainsi qu’à l’ochratoxine A et aux aflatoxines, a été jugée préoccupante, d’où la recommandation de varier les aliments.

Réflexes en cas de bouchée moisi et gestes simples pour la suite

Si vous réalisez que vous avez avalé un aliment moisi, surveillez vos sensations dans les heures qui suivent : goût très amer, nausées, crampes abdominales, diarrhée. Il n’est pas conseillé de se faire vomir ni de désinfecter avec de l’alcool. En cas de douleurs importantes, de vomissements répétés, de fièvre ou si la personne est fragile (enfant, grossesse, maladie chronique), mieux vaut appeler un médecin ou un centre antipoison.

La clé reste la prévention. Les aliments humides et poreux comme le pain, la confiture ouverte, les yaourts ou les fromages à pâte molle doivent être jetés dès qu’une tache apparaît, sans couper seulement le morceau atteint. Côté maison, quelques minutes par semaine pour vider et faire sécher les objets qui stockent de l’eau, démonter ceux qui mixent ou filtrent et laver les accessoires de bouche réduisent nettement l’ingestion invisible de spores et de toxines.