Vous pensez qu’un animal de compagnie va tout arranger ? Ces 9 signes révèlent un style d’attachement évitant

De plus en plus de gens voient chien ou chat comme solution miracle à la solitude et à l’anxiété. Les psys y lisent pourtant un schéma plus complexe.

On se le dit devant un fil Instagram rempli de chiots : « Quand j’aurai un chien, ça ira mieux. » L’appartement paraîtra moins vide, la solitude du soir sera occupée par un chat sur le canapé, les balades remettront du mouvement dans le quotidien. Adopter un animal de compagnie devient alors la réponse rêvée à des problèmes bien plus profonds.

En psychologie, l’animal est désormais vu comme une figure d’attachement, un repère vers lequel on se tourne en cas de détresse, régi par les mêmes dimensions que nos histoires d’amour : anxiété et évitement. Croire qu’un chien va « régler » solitude ou anxiété révèle souvent un style d’attachement évitant : besoin de lien, mais peur de dépendre des autres.

Adopter un animal pour aller mieux : un vrai soutien, pas une solution miracle

Les études sur la santé mentale sont claires : vivre avec un animal peut diminuer le stress, améliorer l’humeur et structurer le quotidien. Les promenades imposées par un chien, les repas à heures fixes ou le simple fait de caresser un chat augmentent l’ocytocine, l’hormone du lien, et font baisser le cortisol, lié au stress.

Une étude qualitative publiée en 2021 dans la revue Anthrozoös montre pourtant que si beaucoup de propriétaires voient leur animal comme un soutien face à l’anxiété ou à la dépression, leurs symptômes ne disparaissent pas. Quand on adopte surtout pour « aller mieux », la charge peut même augmenter, entre soins, dépenses vétérinaires et culpabilité de ne jamais en faire assez.

Quand le style d’attachement évitant se glisse dans le projet d’adoption

Selon la théorie de l’attachement de John Bowlby, un adulte au style évitant se sent vite envahi par la proximité émotionnelle, minimise ses besoins et préfère compter sur lui-même. Une étude allemande publiée en 2022 dans BMC Psychiatry, menée auprès de 610 propriétaires de chiens, retrouve ce profil : les plus attachés à leur animal cumulent méfiance envers les autres, peur d’être rejetés et inconfort à dépendre d’autrui.

Chez ces personnes, le chien ou le chat devient une stratégie compensatoire : elles y cherchent une sécurité qu’elles n’osent plus demander aux humains. Penser qu’un animal va « tout arranger » permet de se sentir relié sans négocier, sans disputes, sans risque de rupture amoureuse. On évite la vulnérabilité avec les autres, on place l’espoir de réparation dans une présence qui ne réclamera jamais de parler de ses propres besoins.

Neuf traits évitants fréquents quand on compte sur un animal pour tout régler

Ces traits évitants prennent des formes très concrètes. On les repère souvent juste avant l’adoption, quand l’idée d’un chien ou d’un chat occupe tout l’espace mental :

chercher du lien sans risquer une relation humaine ;

se concentrer sur l’animal pour fuir une décision ;

privilégier le réconfort immédiat au travail sur soi ;

penser qu’un nouvel environnement guérira des blessures ;

espérer s’aimer grâce à l’amour inconditionnel de l’animal ;

avoir besoin d’aide mais ne jamais la demander ;

se surcharger de soins pour ne pas ressentir ses émotions ;

refuser de regarder en face sa solitude ;

croire que l’amour, même animal, guérit tout.

Se reconnaître dans plusieurs de ces points n’interdit pas d’adopter un animal, mais invite à ralentir : en réfléchissant à d’autres soutiens humains possibles, ou en demandant l’aide d’un professionnel avant de confier sa réparation à un seul être vivant.