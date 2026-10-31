Mylène Farmer et DJ Snake : ce clip signé Gilles Lellouche cache un virage brutal dans son grand retour

Le 28 octobre 2026, Mylène Farmer s’unit à DJ Snake pour Combien pour la nuit, extrait électro de son album Égrégore. Dans un clip nocturne signé Gilles Lellouche, le duo brouille les pistes et annonce un virage inattendu.

Associer une icône de la chanson française à l’un des DJs les plus puissants de la planète, le tout pour porter un 13e album très attendu : sur le papier, cela ressemble à un fantasme de fan. Avec le single Combien pour la nuit, dévoilé deux jours avant la sortie de son 13e album Égrégore le 30 octobre 2026, Mylène Farmer prépare pourtant un retour spectaculaire après plusieurs mois d’annonces et d’extraits égrenés au compte-gouttes.

Sur ce nouveau titre, la chanteuse s’ouvre pour la première fois à un duo crédité avec DJ Snake, figure mondiale de l’électro, et confie l’image à un réalisateur venu du grand écran. Le clip, mis en ligne à 18 heures sur la chaîne YouTube de l’artiste, prolonge le thème de la nuit dans un road trip troublant, déjà dévoilé en avant-première au cinéma lors de la séance unique Égrégore, l’avant-première du 27 octobre.

Mylène Farmer et DJ Snake, d’une peur d’enfant à un duo attendu

Invité de l’émission En Aparté en 2025, DJ Snake racontait à quel point l’univers de Mylène Farmer l’avait marqué enfant : « Je me rappelle, je regardais les clips (…) et j’avais peur. Il y avait des clips qui étaient un peu, un peu mystérieux, un peu sombres. Et je m’en rappelle, j’avais tout le temps peur de regarder les clips de Mylène », confiait-il dans ce programme cité par Marie Claire. Des années plus tard, leur première rencontre en tête-à-tête l’a profondément touché : « C’était un rendez-vous qui m’a beaucoup touché et beaucoup marqué. Parce que voilà, on a échangé. Bien sûr, elle a une carrière incroyable. Moi, à côté, je suis un petit enfant, donc beaucoup de respect. Et puis, j’ai beaucoup appris de notre rencontre ».

Cette complicité ne reste pas théorique. Le 9 juillet 2025, aux Arènes de Nîmes, la chanteuse rejoint le producteur sur scène pour un moment resté dans toutes les mémoires des fans, avant que ne s’installent les rumeurs de studio. On les retrouve aujourd’hui sur deux titres d’Égrégore : le single Combien pour la nuit et Sans amarres, co-composés et co-réalisés par DJ Snake avec une équipe internationale.

« Combien pour la nuit », une fantaisie électro pour l’ère Égrégore

Dans ce titre aux sonorités très électro, où l’on reconnaît immédiatement la patte du producteur, Mylène Farmer garde pourtant la main sur l’écriture. Elle signe le texte de Combien pour la nuit, quand la musique est composée par DJ Snake et plusieurs collaborateurs, et y clame que « le monde a perdu fantaisie », tout en se posant comme « l’anti-stress » de la nuit et du reste de la vie. L’ensemble flirte avec l’humour et le double sens, fidèle à ses précédents singles C’est à qui le tour et Des lols et des quoi.

Pensé pour les clubs, le morceau ouvre davantage l’univers de la chanteuse aux radios dance, avec une entrée remarquée sur Fun Radio, loin des antennes adultes où tournaient surtout ses derniers titres. Une évolution qui fait écho au travail de DJ Lewis, principal artisan d’Égrégore, qui décrit des séances de travail très décontractées : « Mylène en studio, elle est très drôle, donc on se marre pas mal. De temps en temps, on fait quand même un peu de musique, entre deux blagues! », a raconté DJ Lewis au micro de BFMTV.

Un clip cinématographique, le grand retour de Gilles Lellouche

Derrière la caméra de ce clip Combien pour la nuit, on retrouve Gilles Lellouche, réalisateur de Le Grand Bain et de L’amour ouf, qui revient à un exercice qu’il connaît bien. « Je me suis retrouvé à réaliser des clips pendant une dizaine d’années », a-t-il rappelé sur RTL en mai 2026, lui qui avait déjà filmé MC Solaar ou NTM, avant d’admettre avec malice : « Je vais refaire un clip pour la première fois depuis dix ans ».