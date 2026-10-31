Il a enterré son tuyau d'arrosage à 30 cm un samedi d'octobre : au printemps, c'est le plombier qui a compris d'où venait la fuite

Un jardinier enterre son tuyau d’arrosage à 30 cm sous la pelouse par un samedi d’octobre, persuadé de bien faire. Quelques mois plus tard, le gel, le compteur et un plombier vont sérieusement bousculer ses plans d’arrosage au potager.

Ce samedi d’octobre, il a pris sa bêche, tracé une tranchée de fortune, glissé un tuyau d’arrosage vers le potager et tout recouvert de gazon. Enterré à 30 cm sous la pelouse, le réseau semblait discret, pratique, presque professionnel. L’hiver est passé, les semis ont repris… jusqu’au jour où l’herbe s’est mise à suinter.

Au printemps, le plombier a vite compris : le tuyau avait gelé, fendu quelque part entre la maison et le carré de salades, et l’eau ressortait plus loin, sous le gazon impeccable. Cette scène parle à beaucoup de jardiniers amateurs. Comment éviter que ce tuyau enterré trop haut ne se transforme, lui aussi, en bombe à retardement sous la pelouse ?

Un tuyau à 30 cm, toujours au-dessus du hors gel

A 30 cm de profondeur, soit la longueur d’une règle d’écolier, le tuyau reste au-dessus de la profondeur hors gel partout en France. La carte issue du DTU 13.12 ne descend jamais sous 50 cm pour les fondations, 80 cm dans les zones froides et 1 m ou plus en montagne, sans compter les centimètres supplémentaires liés à l’altitude.

Résultat, au premier hiver un peu rigoureux, l’eau a gelé à l’intérieur du tuyau, s’est dilatée, puis a fait craquer un raccord ou une portion de conduite. Nous avons tous déjà vu ces flaques qui apparaissent loin du robinet : sur un réseau enterré, l’eau d’une fuite peut ressortir plusieurs mètres plus loin, sous une pelouse impeccable.

30 cm, 50 cm, 80 cm : quelle profondeur viser ?

La fameuse profondeur hors gel correspond à la limite jusqu’où le froid descend dans votre sol. La carte du DTU indique 50 cm en plaine et sur le littoral, 80 cm dans les zones plus froides, 1 m ou davantage en montagne, avec 5 cm de plus par tranche de 200 m d’altitude au-delà de 150 m.

Les services d’eau demandent d’ailleurs souvent entre 80 cm et 1 m de terre au-dessus d’une conduite. Un tuyau d’arrosage enterré à 30 cm reste donc loin du compte. Il peut convenir pour un réseau purement saisonnier, mais à condition d’être entièrement vidé à l’automne, avant les premières gelées.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sécurité hiver Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En enterrant le tuyau sous la profondeur hors gel ou en le vidangeant, il n’y a plus d’eau pour éclater la conduite. 💡 Le petit plus : Installer la purge au point le plus bas du réseau permet à la moindre goutte de s’évacuer. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Enterrer un tuyau à 30 cm, le laisser plein d’eau tout l’hiver et le chauffer au chalumeau s’il gèle.

En octobre vider, au printemps vérifier

En automne, on ferme la vanne du jardin, on ouvre le robinet au bout du tuyau et on laisse couler jusqu’à ce que l’eau s’arrête.

Au printemps, tous les robinets restent fermés quelques minutes devant le compteur. S’il tourne encore, une fuite enterrée se prépare sous la pelouse ; mieux vaut alors chercher le problème avant de relancer pleinement l’arrosage.