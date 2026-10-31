Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : cette erreur sur le tronc lors des plantations d'octobre condamne un pommier en 3 ans
En plantant vos arbres cet automne, une simple erreur de hauteur au niveau du collet peut les condamner en silence. Comment éviter ce piège à quelques centimètres du sol ?
Chaque automne, le même scénario se répète dans les jardins : un jeune pommier planté avec soin, un érable flamboyant choisi en pépinière… et, deux ou trois ans plus tard, un arbre qui végète, jaunit, puis meurt sans raison apparente.
On accuse souvent le froid ou l’arrosage, alors que le coupable se cache à quelques centimètres du sol : cette discrète ligne du tronc qu’on appelle le collet. Comprendre et respecter ce repère change tout au moment de la plantation d’automne.
Plantations d’automne : une saison idéale, mais très peu indulgente
L’automne est la saison rêvée pour installer un arbre : le sol reste autour de 12 à 15 °C, suffisamment chaud pour que les racines s’étendent, tandis que les pluies régulières limitent le stress hydrique. L’arbre s’enracine tranquillement avant les chaleurs de l’été suivant.
Mais, comme le rappelle POSITIVR, « la première cause d’échec lors d’une plantation n’est pas le choix de l’espèce ni la sécheresse, mais une erreur d’enfouissement ». Tout se joue à la jonction entre racines et tronc : le collet ne doit jamais se retrouver enterré.
Collet enterré, paillis collé : l’erreur que nous avons tous déjà faite
Le collet, ou empattement du tronc, est cette zone où le tronc s’élargit et change légèrement de couleur avant de devenir racines. Sur les fruitiers greffés, on repère en plus le point de greffe, un petit renflement qui doit rester 5 à 10 cm au-dessus du sol.
Lorsque cette ligne est recouverte de terre ou de compost, l’écorce se retrouve dans un bain permanent pour lequel elle n’est pas faite : les tissus macèrent, des champignons comme le redouté Phytophthora s’installent, la circulation de sève se bloque peu à peu et l’arbre dépérit en quelques années.
Comment rattraper un arbre planté trop profond et le faire durer
Bonne nouvelle : si l’erreur est récente, elle se corrige. Sur un sujet planté depuis moins de deux ans, il suffit souvent de dégager délicatement la terre et le paillis jusqu’à revoir nettement le collet et le point de greffe, puis d’arroser régulièrement pour limiter le choc de transplantation. Pour un arbre plus âgé, on se contente de dégager progressivement le pied ; le déraciner pour le replanter plus haut n’est envisageable que s’il reste encore jeune et maniable.
En bref
- 🍂 Chaque automne, lors de la plantation d’arbres en octobre-novembre, une erreur de profondeur autour du collet fragilise pommiers, érables et fruitiers greffés.
- 🌱 La façon de planter un arbre en automne se joue à quelques centimètres, entre ligne du tronc visible, point de greffe et paillage maîtrisé.
- 🔎 Une simple vérification visuelle du collet et quelques gestes tardifs peuvent pourtant sauver un arbre déjà planté trop profond et promis au dépérissement.
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