Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : cette erreur sur le tronc lors des plantations d'octobre condamne un pommier en 3 ans

En plantant vos arbres cet automne, une simple erreur de hauteur au niveau du collet peut les condamner en silence. Comment éviter ce piège à quelques centimètres du sol ?

Chaque automne, le même scénario se répète dans les jardins : un jeune pommier planté avec soin, un érable flamboyant choisi en pépinière… et, deux ou trois ans plus tard, un arbre qui végète, jaunit, puis meurt sans raison apparente.

On accuse souvent le froid ou l’arrosage, alors que le coupable se cache à quelques centimètres du sol : cette discrète ligne du tronc qu’on appelle le collet. Comprendre et respecter ce repère change tout au moment de la plantation d’automne.

Plantations d’automne : une saison idéale, mais très peu indulgente

L’automne est la saison rêvée pour installer un arbre : le sol reste autour de 12 à 15 °C, suffisamment chaud pour que les racines s’étendent, tandis que les pluies régulières limitent le stress hydrique. L’arbre s’enracine tranquillement avant les chaleurs de l’été suivant.

Mais, comme le rappelle POSITIVR, « la première cause d’échec lors d’une plantation n’est pas le choix de l’espèce ni la sécheresse, mais une erreur d’enfouissement ». Tout se joue à la jonction entre racines et tronc : le collet ne doit jamais se retrouver enterré.

Collet enterré, paillis collé : l’erreur que nous avons tous déjà faite

Le collet, ou empattement du tronc, est cette zone où le tronc s’élargit et change légèrement de couleur avant de devenir racines. Sur les fruitiers greffés, on repère en plus le point de greffe, un petit renflement qui doit rester 5 à 10 cm au-dessus du sol.

Lorsque cette ligne est recouverte de terre ou de compost, l’écorce se retrouve dans un bain permanent pour lequel elle n’est pas faite : les tissus macèrent, des champignons comme le redouté Phytophthora s’installent, la circulation de sève se bloque peu à peu et l’arbre dépérit en quelques années.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Années de fructification gagnées 2 à 3 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En gardant le collet et le point de greffe au-dessus du niveau du sol, on évite la macération de l’écorce, les champignons du collet et l’asphyxie de la sève. L’arbre s’enracine mieux et supporte davantage les étés chauds et secs. 💡 Le petit plus : Sur sol lourd, surélever légèrement la motte et le collet en formant une petite butte paillée aide encore plus à garder le tronc au sec. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Enterrer le collet ou le bourrelet de greffe sous la terre ou sous un paillis épais, même pour « protéger du froid » : c’est le meilleur moyen de condamner l’arbre à un dépérissement lent.

Comment rattraper un arbre planté trop profond et le faire durer

Bonne nouvelle : si l’erreur est récente, elle se corrige. Sur un sujet planté depuis moins de deux ans, il suffit souvent de dégager délicatement la terre et le paillis jusqu’à revoir nettement le collet et le point de greffe, puis d’arroser régulièrement pour limiter le choc de transplantation. Pour un arbre plus âgé, on se contente de dégager progressivement le pied ; le déraciner pour le replanter plus haut n’est envisageable que s’il reste encore jeune et maniable.