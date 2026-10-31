Il prenait la route en tondeuse autoportée un dimanche pour tondre : ce n'est pas son permis que les gendarmes ont réclamé en premier

Un banal trajet dominical en tondeuse autoportée s’achève face aux gendarmes sur une petite départementale. Entre assurance oubliée et circulation interdite, les ennuis commencent.

Un dimanche après‑midi, un voisin enfourche sa tondeuse autoportée, sort de sa cour et file tondre « le terrain d’à côté ». À mi‑chemin sur la départementale, les gendarmes lui font signe de s’arrêter.

Il pense être « chez lui » partout où il tond. Pourtant, ce n’est pas son permis que les militaires lui demandent en premier, mais ses papiers d’assurance. Votre propre tondeuse survivrait‑elle à ce contrôle surprise ?

Tondeuse autoportée : ce que voient les gendarmes

Dès qu’un engin à moteur avance seul, avec siège et volant, le droit le classe en véhicule terrestre à moteur. C’est ce qu’ont confirmé la Cour de cassation en 2004, puis la justice européenne. Il doit donc être assuré en responsabilité civile.

Sur la route, la tondeuse de jardin est un intrus : pas d’homologation, pas de plaque, aucune place prévue dans le Code de la route. Elle doit voyager sur remorque. Contrôlé sans assurance, le conducteur encourt jusqu’à 3 750 € d’amende, la confiscation de l’engin et plusieurs années d’interdiction de conduire pour ce délit.

Assurance : le vrai risque au jardin

Nous avons tous déjà pensé que la multirisque habitation couvrirait « tout ce qui se passe au jardin ». Or sept contrats sur dix excluent les véhicules à moteur, donc la tondeuse autoportée. Incendie de la machine, clôture arrachée ou enfant blessé peuvent alors rester entièrement à votre charge.

Sans assurance tondeuse autoportée dédiée, le Fonds de garantie des assurances obligatoires indemnise d’abord les victimes, puis vous réclame la somme versée. L’addition peut atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros. En face, un petit avenant ou contrat « jardin motorisé », souvent entre 30 et 70 € par an, vous offre une vraie responsabilité civile pour la machine.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Risque financier évité jusqu’à 3 750 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Assurer la tondeuse et la transporter sur remorque évite le défaut d’assurance et la circulation illégale sur route. En cas de contrôle ou d’accident, le contrat répond à votre place. 💡 Le petit plus : Photographier l’attestation d’assurance et la garder dans son téléphone, prête à être montrée en cas de contrôle. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Sortir quand même sur la route, ou prêter l’engin, en misant sur la multirisque habitation.

Terrain d’à côté : les bons réflexes

Si le terrain voisin communique avec le vôtre sans route à traverser, la question n’est plus la circulation mais l’assurance. La tondeuse doit rester assurée, même lorsqu’un proche la conduit. Et l’on garde les réflexes pros : terrain dégagé, périmètre d’environ 10 m, arrêt du moteur avant de toucher à la lame.

Dès qu’il faut emprunter une voie communale ou départementale, la règle est limpide : aucune tondeuse non homologuée n’a le droit d’y rouler, même pour « juste en face ». La seule solution reste la remorque, tirée par un véhicule assuré. Pour s’y retrouver, une petite check‑list dans l’abri de jardin suffit :

Relire son contrat habitation et chercher « véhicules à moteur ».

Appeler l’assureur pour déclarer la tondeuse et les conducteurs autorisés.

Noter qu’aucune sortie sur route n’est permise sans remorque et attestation d’assurance.