Il a monté sa clôture en panneaux rigides avec le plan de la mairie : deux ans plus tard, le géomètre a planté sa borne de l'autre côté

Un muret flambant neuf, des panneaux rigides impeccables… puis un géomètre-expert qui plante la borne chez le voisin. Que révèle vraiment cette clôture en limite de propriété ?

Il pensait avoir tout bon : un joli muret de parpaings coulé au cordeau, des panneaux rigides bien droits par‑dessus et, en pièce maîtresse, le plan fourni par la mairie soigneusement scotché sur le frigo. Sa nouvelle clôture dessinait enfin une vraie intimité au jardin.

Deux ans plus tard, un géomètre-expert mandaté par le voisin est venu planter une borne… de l’autre côté du muret. En quelques coups de marteau, la clôture s’est retrouvée sur le terrain d’à côté, avec à la clé la menace d’une démolition pour empiètement.

Quand le plan de la mairie vous fait franchir la limite

Ce scénario arrive souvent, car beaucoup confondent plan cadastral et véritable limite de propriété. Or le plan de la mairie n’est qu’un document fiscal, parfois ancien, avec des écarts pouvant dépasser largement l’épaisseur d’un muret. La déclaration préalable de clôture vérifie la hauteur et l’aspect, mais l’autorisation est délivrée « sous réserve du droit des tiers » : la mairie ne garantit pas que la clôture est bien chez vous.

Seul le bornage mené par un géomètre-expert fige la frontière. Il réunit les voisins, étudie les titres, mesure, puis rédige un procès-verbal avec plan et pose des bornes. Signé par tous, ce document rend la limite définitive et opposable, y compris lors d’une revente.

Les erreurs que nous faisons tous avec une clôture sur muret

Nous avons tous déjà fait confiance à un extrait de cadastre imprimé, à l’ancienne haie « qui a toujours été là » ou au fameux « vas‑y, c’est bon » lancé par le voisin. Pour une simple clôture grillagée, déplaçable en une après-midi, le risque reste limité. Mais avec un muret en parpaings sur semelle en béton et des panneaux rigides ancrés dedans, le moindre décalage devient explosif.

L’article 545 du Code civil protège strictement la propriété : un empiètement de quelques centimètres, même seulement par les fondations, a déjà conduit les juges à ordonner la démolition complète d’un mur. Et l’action se prescrit par trente ans, ce qui laisse planer longtemps une épée au‑dessus de la valeur de la maison et de son jardin.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Conflits de voisinage Risque minime 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un bornage contradictoire fixe noir sur blanc la vraie limite, là où cadastre et paroles de voisin restent approximatifs. 💡 Le petit plus : Penser à vérifier l’existence d’un ancien procès-verbal de bornage dès l’achat du terrain. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Couler une semelle en limite en se fiant seulement au plan de la mairie et à un accord verbal.

Si le géomètre a déjà planté la borne de l’autre côté

Si la borne surgit côté voisin, surtout ne touchez pas au muret. Demandez une copie du procès-verbal de bornage : il doit avoir été établi de façon contradictoire, avec convocation et signatures des deux propriétaires, sinon il ne vaut qu’indication. Ensuite, faites préciser par le géomètre où se situent exactement les centimètres d’empiètement : semelle seule, mur, panneaux. Cette cartographie fine ouvre la discussion pour un simple rabotage de béton, le recul de quelques poteaux ou, en dernier recours, un accord notarié pour racheter la bande de terrain concernée.

Sources Modes & Travaux

«Le lendemain de la pose de ma cloture mon voisin appelle un geometre mais ce netait pas pour son terrain»