Halloween : ces beignets maison ont fait oublier tous les bonbons grâce à cette étonnante astuce à la ficelle

Sur la table d’Halloween, ces beignets citrouille Halloween dorés font soudain oublier le saladier de bonbons. Avec une simple ficelle et une pâte moelleuse, ils réservent une surprise que les invités n’anticipent pas.

La casserole chuchote, une odeur de pâte dorée envahit la cuisine, un nuage de sucre et de cannelle se dépose sur la table. Quand on pose le grand plat de beignets encore tièdes au milieu des toiles d’araignée en papier, même les adultes ignorent le saladier de bonbons posé à côté.

Ces beignets en forme de citrouille ont tout ce qu’on veut pour Halloween : dorés, dodus, un cœur moelleux parfois chocolaté, et ce parfum de fête foraine qui fait briller les yeux. Avec une simple pâte levée et une astuce de ficelle, on prépare des beignets citrouille Halloween qui intriguent avant même la première bouchée ; reste à voir comment leur donner cette silhouette de potiron sans stress.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la pâte : 500 g farine T45, 205 ml lait, 1 sachet levure sèche, 45 g sucre, 1 sachet sucre vanillé, 1 pincée de sel, 100 g d’œufs, 50 g de beurre ramolli

✅ Pour la friture : 1,5 à 2 l d’huile de friture neutre (tournesol, arachide…)

✅ Enrobage : 80 g de sucre en poudre mélangé à 1 à 2 c. à café de cannelle

✅ Garniture et déco : 150 à 200 g de pâte à tartiner ou crème de marrons, ficelle alimentaire, petits bretzels ou amandes entières pour la “queue”

J’ai posé ces beignets citrouille sur la table : les bonbons ont cessé d’intéresser tout le monde

Une fournée de beignets citrouille sucre cannelle, et tout le monde oublie les sachets de confiseries fluorescentes. La pâte briochée, enrichie en œufs et en beurre, reste légère plusieurs heures, sans cette sensation de gras lourd. Le mélange sucre et cannelle rappelle les fêtes foraines, le cœur fondant rappelle les bonbons… en bien meilleur. Sur un grand plat, ces beignets d’Halloween qui font oublier les bonbons offrent un vrai dessert maison pour une bande d’enfants, sans dépasser quelques euros.

La pâte briochée ultra-moelleuse : la base inratable

On commence par tiédir le lait ; sous le doigt, il doit être juste chaud, jamais brûlant, pour ne pas abîmer la levure. On la délaye dedans, puis on mélange farine, sucres, sel et œufs avant de verser le lait. Pétrissage franc jusqu’à obtenir une pâte souple et élastique, qui se décolle des parois. Après 1 h 30 de pousse, on dégaze, on façonne des boules régulières, puis on enroule chaque boule de ficelle alimentaire en croisant comme un petit paquet cadeau : la marque doit se voir sans étrangler la pâte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Tiédir le lait, y dissoudre la levure, mélanger avec farine, sucres, sel et œufs, puis pétrir jusqu’à pâte homogène. Technique : Incorporer le beurre, pétrir encore, laisser lever 1 h 30, dégazer, façonner des boules et les entourer de ficelle sans serrer. Cuisson : Laisser pousser 30 à 45 minutes puis frire à 170 °C en petites fournées, en retournant chaque beignet à mi-cuisson. Finition : Égoutter, retirer délicatement la ficelle, rouler les beignets tièdes dans le sucre-cannelle et, si souhaité, garnir de pâte à tartiner.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 5 € le grand plat 🔍 Le secret de l’expert Lait tiède autour de 37-40 °C, levure bien réveillée, pétrissage qui développe le gluten et deux pousses successives : tout est pensé pour piéger l’air et obtenir des beignets citrouille à la ficelle bien gonflés. Avec une huile maintenue à 170 °C, la croûte se forme vite, limite l’absorption de gras et laisse l’intérieur moelleux. ✨ Le twist gourmand : Ajouter 80 g de purée de potimarron bien égouttée dans la pâte et faire tiédir le lait avec des zestes d’orange ; on obtient des beignets encore plus orangés, très “citrouille” et parfumés. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Serrer trop la ficelle ou utiliser une huile qui fume ou ne grésille pas ; les beignets restent compacts, gras et parfois crus au centre.

S’organiser pour Halloween : conservation, réchauffage, congélation

Ces beignets en forme de citrouille sont au meilleur de leur forme tièdes, juste après l’enrobage. On peut toutefois les préparer un peu en avance : une fois refroidis, on les glisse dans une boîte hermétique à température ambiante. Le lendemain, 5 minutes au four à 150 °C rendent le moelleux. Ils se congèlent aussi très bien ; il suffit alors de les réchauffer directement au four doux avant de les poser sur le plat au milieu des bonbons… que plus personne ne regardera.

Sources Marie France

«Ils ne me reclament meme plus de bonbons mon astuce a la ficelle pour reussir ces beignets citrouille a la cannelle»