Ne servez plus l’apéro sans ces tortillas ail-fromage ultra filantes : le secret des bords dorés se joue en 2 gestes

À l’apéro, ces tortillas à l’ail et au fromage sortent du four avec un cœur ultra filant et des bords dorés qui font saliver. Mais un détail précis change tout pour éviter l’ail brûlé et le fromage qui s’échappe.

Tortillas à l’ail et au fromage : la recette ultra filante aux bords dorés pour l’apéro

Une tortilla qui arrive brûlante sur la table, le beurre à l’ail qui embaume, le fromage qui s’étire en longs fils… En quelques minutes, la cuisine prend l’odeur d’un pain à l’ail, avec les bords croustillants qui crépitent à la sortie du four.

On part de simples wraps du commerce, d’une couche crémeuse et d’une pluie de fromage râpé ; au four, tout se transforme en disque doré, fondant au centre et ultra gourmand à partager du bout des doigts. Reste à maîtriser deux ou trois gestes pour obtenir à tous les coups ce mélange explosif de fromage qui file, d’ail parfumé et de bords bien dorés.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 grandes tortillas de blé type wraps (environ 25 cm)

✅ 120 g de fromage frais à tartiner + 150 g de fromage râpé filant

✅ 25 g de beurre + 1 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 4 gousses d’ail, 1 pincée de sel, 1 c. à soupe de persil haché

Les ingrédients pour des tortillas ail-fromage vraiment filantes

Pour obtenir ce cœur coulant, on mise sur un duo complémentaire : un fromage frais onctueux qui nappe la tortilla, et un fromage râpé qui file et gratine. Les deux fusionnent pendant la cuisson sans dessécher la galette. Mozzarella avec emmental ou gouda fonctionne très bien.

Comment monter vos tortillas pour éviter les fuites de fromage

Le montage en « sandwich » change tout. On tartine la première tortilla de fromage frais jusqu’aux bords, mais on garde le fromage râpé légèrement recentré pour qu’il reste prisonnier. La seconde tortilla vient ensuite sceller l’ensemble avant le badigeonnage de beurre à l’ail.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C. Faire fondre beurre et huile à feu doux, ajouter l’ail râpé et le sel, laisser blondir à peine une minute. Technique : Poser une tortilla sur une plaque recouverte de papier cuisson. Tartiner le fromage frais, arroser avec la moitié du beurre à l’ail, ajouter 100 g de fromage râpé. Cuisson : Couvrir avec la seconde tortilla et presser. Badigeonner du reste de beurre à l’ail, parsemer les 50 g de fromage, ajouter le persil. Finition : Enfourner 8 à 10 min, jusqu’à ce que le dessus soit doré et les bords croustillants. Découper en bandes ou triangles, servir brûlant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 18 min 🔍 Le secret de l’expert Fromage frais et fromage râpé se complètent : l’un apporte la crème, l’autre le filant et le gratin. ✨ Le twist gourmand : Glisser quelques épinards tombés ou dés de jambon entre les deux tortillas avant d’ajouter le fromage. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser brunir l’ail ou surcharger en fromage jusqu’aux bords : on obtient un goût amer et des fuites.

Comment servir ces tortillas à l’apéro (et les rendre moins lourdes)

On les coupe en bandes ou triangles et on les sert avec un dip au yaourt citronné et des crudités croquantes, qui allègent l’apéro sans retirer le plaisir.