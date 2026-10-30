Mon beau-frère se moquait de ma salade de courge : ce secret de cuisson a tout changé, même pour les sceptiques

Quand j’ai posé cette salade de butternut rôtie sur la table familiale, mon beau-frère a éclaté de rire. Quelques bouchées plus tard, il réclamait ma méthode.

Mon beau-frère a ri en voyant ma butternut rôtie servie en salade : depuis qu’il y a goûté, il m’apporte les courges de son potager

Dans le four, la courge butternut rôtie brunit ; l’odeur de miel, d’huile d’olive et de cumin rappelle les châtaignes grillées. Sur le plan de travail, le saladier attend, vert et croquant, tandis que les cubes orange font ricaner le beau-frère : « De la courge en salade ? Sérieusement ? ».

Souvent, la butternut en salade arrive molle, aqueuse, et écrase la verdure. Avec une salade de butternut rôtie, tiède, parfumée de vinaigrette au cumin, on change tout : depuis qu’il y a goûté, le même beau-frère apporte ses courges du potager. Reste à comprendre ce qui fait la différence dans l’assiette.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de courge butternut épluchée, épépinée, coupée en dés de 2 cm

✅ 5 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à soupe de vinaigre, 1 c. à café de miel, cumin, paprika, sel, poivre

✅ 150 g de feta, 8 radis, 80 g de salade verte, 30 g de noix, 1 petite échalote, herbes fraîches

✅ Option : 200 g de pois chiches cuits et égouttés

Pourquoi ta salade de butternut ne fait pas l’unanimité (et comment y remédier)

Si la courge ne séduit pas, ce n’est pas elle le problème. Bouillie ou cuite en dés entassés dans un plat trop petit, elle boit l’eau, perd son sucre naturel et cuit à la vapeur. Résultat : pas de caramélisation, une salade tiède de butternut fade qui détrempe la verdure, loin de convertir les sceptiques.

Le pas-à-pas : ma méthode inratable de butternut rôtie pour la salade

Cette méthode tient en peu d’éléments : une courge butternut rôtie en dés de 2 cm, une cuisson au four à 200 °C, une vinaigrette au cumin bien dosée et du croquant par-dessus. On obtient des bords dorés, un cœur fondant et des feuilles qui restent fraîches, car on parfume la courge avec un assaisonnement à chaud avant de l’unir à la salade.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C ; éplucher, épépiner puis couper la butternut en dés de 2 cm et les sécher rapidement. Technique : Mélanger les dés avec l’huile, sel, poivre, cumin et paprika ; les étaler sur une plaque, bien espacés, avec éventuellement les pois chiches. Cuisson : Enfourner 25 à 30 minutes en retournant à mi-cuisson, jusqu’à ce que les bords soient dorés et la chair fondante mais qui se tient. Finition : Laisser reposer la courge 5 minutes hors du four, arroser de vinaigrette au cumin, mélanger puis laisser infuser encore 5 minutes avant de servir sur la salade verte avec feta, radis et noix.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif ≈ 15 min 🔍 Le secret de l’expert Des dés réguliers bien espacés laissent l’eau s’évaporer ; la surface sèche, dore et concentre le goût. Assaisonner à chaud permet à la chair tiède d’absorber la vinaigrette plutôt que de la laisser filer sur la salade. ✨ Le twist gourmand : Rôtir sur la même plaque des pois chiches huilés, salés, paprika, puis finir la salade avec chèvre frais et un filet de miel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Entasser la butternut dans un plat profond : elle cuit à la vapeur, reste pâle, rend de l’eau et détrempe tout.

Variantes & twists selon ce que rapporte le potager

Cette salade de courge butternut rôtie arrive tiède, dressée à la minute sur la verdure. Le lendemain, on recycle la courge avec noix torréfiées, feta émiettée ou jambon cru.