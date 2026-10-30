Ce dessert au citron sans pâte, plus léger qu’une tarte, vide toutes les coupelles : le geste à connaître ce soir
Après un dîner copieux, cette mousse au citron légère remplace la tarte, sans pâte ni four. Un geste précis suffit à la rendre deux fois plus aérienne.
Zeste fin qui parfume tout le plan de travail, vapeur acidulée qui s’échappe de la casserole, première cuillerée encore tiède qui fond sur la langue… On est déjà sur la route d’une mousse au citron légère, sans pâte ni four, juste avec du peps.
On aime la tarte au citron, mais après un dîner généreux, sa pâte et sa meringue peuvent peser un peu. Ici, tout le plaisir citronné reste, en version nuageuse, deux fois plus digeste. Reste une question : comment faire pour que les coupelles reviennent toujours vides en cuisine ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Jus et zeste d’1 citron non traité
- ✅ 200 ml d’eau et 80 g de sucre en poudre
- ✅ 50 g de fécule de maïs
- ✅ 500 ml de crème entière liquide 30–35 % MG et 100 g de sucre glace
Pourquoi cette mousse au citron fait oublier la tarte
Dans ces coupelles, on garde le caractère vif du citron, sans pâte sablée ni meringue à gérer. Le jus et le zeste d’un citron non traité se fondent dans une crème citronnée sans œufs, épaissie à la fécule de maïs. On obtient une base onctueuse et fraîche, qui tient sans être compacte. Vient ensuite la crème entière liquide, montée en chantilly ferme mais souple ; elle apporte le volume, l’effet nuage et cette sensation de dessert “plus léger qu’une tarte” que tout le monde adore.
Étape 3 : le geste pour une mousse deux fois plus aérienne
La magie se joue quand on réunit base citron glacée et chantilly. La première doit être vraiment froide ; on peut la fouetter brièvement pour la détendre. On l’ajoute ensuite en deux ou trois fois, à la spatule, par mouvements lents de bas en haut. Ce geste enrobe la crème fouettée sans la casser, garde l’air emprisonné et donne une mousse au citron qui tient, légère, jusqu’au service.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger à froid jus et zeste de citron, eau, sucre et fécule jusqu’à obtenir une préparation bien lisse.
- Technique : Cuire à feu moyen en remuant ; dès que la crème épaissie nappe la spatule, la refroidir filmée au contact.
- Cuisson : Fouetter la crème entière très froide avec le sucre glace, dans un bol frais, jusqu’au joli bec souple.
- Finition : Incorporer la crème citron glacée en plusieurs fois à la chantilly, par gestes de bas en haut, puis remplir les coupelles.
Étape 4 : repos, dressage et version « comme au restaurant »
Deux heures de froid suffisent ; préparées la veille et bien filmées, les coupelles restent parfaites. Au service, biscuits émiettés, fruits rouges ou amandes torréfiées font la touche finale.
Sources
En bref
- 🍋 Mousse au citron légère sans pâte ni four, à base de crème citronnée sans œufs et de chantilly froide pour un dessert plus digeste.
- 🍰 La crème épaissie à la fécule, puis incorporée glacée en plusieurs fois à la chantilly, assure une texture nuageuse qui tient jusqu’au service.
- ✨ Astuces du chef, faux fond façon tarte et geste interdit transforment ces coupelles de mousse en dessert signature dont on parle longtemps.
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