Ce dessert au citron sans pâte, plus léger qu’une tarte, vide toutes les coupelles : le geste à connaître ce soir

Après un dîner copieux, cette mousse au citron légère remplace la tarte, sans pâte ni four. Un geste précis suffit à la rendre deux fois plus aérienne.

Zeste fin qui parfume tout le plan de travail, vapeur acidulée qui s’échappe de la casserole, première cuillerée encore tiède qui fond sur la langue… On est déjà sur la route d’une mousse au citron légère, sans pâte ni four, juste avec du peps.

On aime la tarte au citron, mais après un dîner généreux, sa pâte et sa meringue peuvent peser un peu. Ici, tout le plaisir citronné reste, en version nuageuse, deux fois plus digeste. Reste une question : comment faire pour que les coupelles reviennent toujours vides en cuisine ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Jus et zeste d’1 citron non traité

✅ 200 ml d’eau et 80 g de sucre en poudre

✅ 50 g de fécule de maïs

✅ 500 ml de crème entière liquide 30–35 % MG et 100 g de sucre glace

Pourquoi cette mousse au citron fait oublier la tarte

Dans ces coupelles, on garde le caractère vif du citron, sans pâte sablée ni meringue à gérer. Le jus et le zeste d’un citron non traité se fondent dans une crème citronnée sans œufs, épaissie à la fécule de maïs. On obtient une base onctueuse et fraîche, qui tient sans être compacte. Vient ensuite la crème entière liquide, montée en chantilly ferme mais souple ; elle apporte le volume, l’effet nuage et cette sensation de dessert “plus léger qu’une tarte” que tout le monde adore.

Étape 3 : le geste pour une mousse deux fois plus aérienne

La magie se joue quand on réunit base citron glacée et chantilly. La première doit être vraiment froide ; on peut la fouetter brièvement pour la détendre. On l’ajoute ensuite en deux ou trois fois, à la spatule, par mouvements lents de bas en haut. Ce geste enrobe la crème fouettée sans la casser, garde l’air emprisonné et donne une mousse au citron qui tient, légère, jusqu’au service.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger à froid jus et zeste de citron, eau, sucre et fécule jusqu’à obtenir une préparation bien lisse. Technique : Cuire à feu moyen en remuant ; dès que la crème épaissie nappe la spatule, la refroidir filmée au contact. Cuisson : Fouetter la crème entière très froide avec le sucre glace, dans un bol frais, jusqu’au joli bec souple. Finition : Incorporer la crème citron glacée en plusieurs fois à la chantilly, par gestes de bas en haut, puis remplir les coupelles.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 2 h de repos min. 🔍 Le secret de l’expert La fécule gélifie le jus de citron en une crème souple. Ajoutée bien froide à la chantilly, elle la stabilise sans alourdir la mousse. ✨ Le twist gourmand : Tapisser le fond des verrines de sablés émiettés, ajouter la mousse, puis quelques fruits rouges. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Incorporer la crème citron encore tiède : la chantilly fond, la mousse s’affaisse.

Étape 4 : repos, dressage et version « comme au restaurant »

Deux heures de froid suffisent ; préparées la veille et bien filmées, les coupelles restent parfaites. Au service, biscuits émiettés, fruits rouges ou amandes torréfiées font la touche finale.

Sources Marie France

«Tout le monde sembete a cuire une tarte au citron cette mousse nuageuse sans pate est deux fois plus legere»