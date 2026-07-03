Cette mousse au citron 3 ingrédients, sans œufs ni gélatine : ce secret bluffant qui la rend si légère sans cuisson

Envie d'un dessert au citron ultra frais en 10 minutes, sans œufs ni gélatine ? Cette mousse au citron 3 ingrédients cache un tour de main qui change tout.

Quand le thermomètre grimpe, on a envie de cuillères fraîches qui glissent sur la langue sans alourdir. Cette mousse au citron arrive comme une brise : texture de nuage, parfum d’agrume et légère acidité qui réveille le palais.

Côté cuisine, rien de compliqué : pas de four, pas d’œufs crus, pas de gélatine. Juste un fouet, un saladier bien froid et trois ingrédients. Reste une question : comment tient-elle sans cuisson ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 ml de crème liquide entière très froide (30 % MG)

✅ 200 g de lait concentré sucré

✅ 80 ml de jus de citron jaune filtré (environ 2 citrons)

✅ Zeste de citron et biscuits émiettés pour le dressage (facultatif)

Mousse au citron 3 ingrédients : le principe du nuage acidulé

La promesse est nette : une mousse au citron 3 ingrédients, montée en quelques minutes et ferme sans tricher. D’ailleurs, on mise sur une crème entière bien froide, du lait concentré sucré et un jus de citron pressé.

Tout se joue dans le duo lait concentré–citron. L’acidité épaissit le lait. Cette base onctueuse reçoit ensuite une chantilly ferme, dont la matière grasse piège l’air fouetté et donne ce volume aérien au goût de citron.

La méthode sans cuisson pour une mousse au citron qui se tient

Pour garder la légèreté, la crème doit être glacée, tout comme le saladier. On la fouette jusqu’au “bec d’oiseau”, ferme mais lisse. Trop souple, la mousse coule ; trop battue, la crème graine.

À côté, on mélange le lait concentré puis on ajoute le jus de citron en filet jusqu’à épaississement. On incorpore alors la chantilly en plusieurs fois, à la maryse, avec des gestes de bas en haut pour garder l’air.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger lait concentré et jus de citron filtré jusqu’à léger épaississement. Technique : Monter la crème très froide en chantilly ferme mais lisse. Cuisson : Incorporer délicatement la chantilly à la base citronnée, à la maryse. Finition : Verser en verrines, filmer et laisser prendre 3 à 4 h au réfrigérateur.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 3 h 10 🔍 Le secret de l’expert Citron et lait concentré épaississent sans cuisson ; la crème entière fouettée apporte l’air et se fige au froid, stabilisant la mousse. ✨ Le twist gourmand : Au fond des verrines, quelques spéculoos émiettés transforment la mousse en faux cheesecake. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais fouetter après ajout de la chantilly, ni verser le citron dans la crème en cours de montage.

Conservation, dressage et variantes autour de cette mousse au citron

Une fois montée, cette mousse au citron sans œufs se garde 24 à 48 heures au réfrigérateur, bien filmée au contact. On évite le congélateur, qui casse la structure et rend la texture aqueuse. Servie très froide, elle reste ferme et légère.

Pour le dressage, on mise sur des verrines, quelques zestes très fins et quelques fruits rouges ajoutés au dernier moment. On peut aussi ajouter une fine couche de biscuits émiettés ou remplacer un peu du jus par du citron vert, sans compliquer ce dessert citron sans gélatine.