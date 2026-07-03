Cette galette toscane aux pommes de terre bluffe tout le monde : si croustillante et pourtant sans gluten

Sur une table d’été, cette galette patates-oignons sans gluten arrive avec une croûte dorée qui claque sous le couteau. Trois gestes précis suffisent à créer ce croustillant.

Cette galette patates-oignons toscane sort du four si croustillante que personne ne devine qu’elle est sans gluten

À la sortie du four, la croûte craque, laisse échapper un parfum d’oignon doré et de pomme de terre rôtie. Sur la table, cette galette dorée évoque une focaccia rustique à partager du bout des doigts.

En bouche, les bords sont presque biscuités, le centre moelleux, l’oignon confit. Personne n’imagine que cette galette patates oignons sans gluten se passe de farine de blé ; tout repose sur une pâte futée et trois gestes précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 350 à 400 g de pommes de terre + 100 à 150 g d’oignons, soit 500 g de lamelles au total

✅ 150 g de farine de riz , 230 g d’eau, 1 c. à café de sel, poivre, 1 c. à soupe d’herbes de Provence

, 230 g d’eau, 1 c. à café de sel, poivre, 1 c. à soupe d’herbes de Provence ✅ 2 à 3 c. à soupe d’huile d’olive + 2 c. à soupe de poudre d’amande (optionnelle)

✅ 30 g de parmesan râpé (ou pecorino / fromage de brebis)

Pourquoi cette galette toscane fait oublier qu’elle est sans gluten

Le duo pommes de terre–oignons, finement tranché, forme une mosaïque de lamelles liées par une pâte à base de farine de riz. L’amidon fait le liant, la farine apporte légèreté, rien ne trahit l’absence de blé.

Pas à pas : la technique des lamelles fines pour une croûte dorée impeccable

Clé du succès : des lamelles très fines, enrobées d’une pâte fluide, presque comme une pâte à crêpe salée. Pour cette galette patates oignons sans gluten, on étale ensuite en couche régulière et plutôt fine sur une plaque très chaude à 200 °C ; c’est ce choc thermique qui crée la croûte croustillante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher pommes de terre et oignons, les trancher très finement, puis préchauffer le four à 200 °C avec la plaque à l’intérieur. Technique : Mélanger farine de riz, sel, poivre et herbes ; ajouter l’eau, l’huile d’olive et éventuellement la poudre d’amande pour obtenir une pâte fluide. Cuisson : Plonger les lamelles dans la pâte, bien les enrober, puis étaler en couche régulière et plutôt fine sur la plaque recouverte de papier cuisson. Finition : Parsemer de parmesan, arroser d’un filet d’huile, cuire jusqu’à dorure marquée ; finir quelques minutes sous le gril si besoin avant de couper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 1,50 € / part 🔍 Le secret de l’expert Lamelles fines + pâte très hydratée en fine pellicule : au four bien chaud, l’eau s’évapore vite, l’amidon fixe la forme, l’huile et le fromage accélèrent la dorure et le croustillant. ✨ Le twist gourmand : Version toscane : pecorino à la place du parmesan, quelques olives noires hachées, romarin, puis un léger zeste de citron juste avant de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Étaler une couche trop épaisse ou enfourner sans préchauffer : la galette reste molle dessous, imbibée d’huile, très loin de la texture attendue.

Comment la servir : apéro qui dure, dîner léger ou table d’été

Servie tiède, cette galette fait merveille à l’apéritif, coupée en carrés, ou en repas léger avec une salade verte, de la roquette ou des tomates bien mûres assaisonnées d’huile d’olive et de citron.

On peut la garder au réfrigérateur jusqu’au lendemain et la réchauffer quelques minutes sur une plaque bien chaude ; elle retrouve alors un dessous croustillant, sans passer par le micro-ondes qui la ramollirait.