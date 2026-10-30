Ce mocktail d’Halloween violet sans colorant, à base d’un seul ingrédient naturel, va remplacer le jus d’orange au sirop

Un mocktail d’Halloween violet sans alcool, presque pas sucré, change enfin des verres orange saturés de sirop sur la table. Grâce à une infusion végétale qui réagit au citron, la boisson se transforme en vraie potion sous les yeux des invités.

Dans la pénombre d’Halloween, un verre qui se teinte de violet attire les regards. Pas de sirop rouge qui colle aux doigts, ni de jus d’orange saturé de sucre ; seulement une base claire qui change de couleur.

Ce tour de magie repose sur une infusion végétale et un simple trait de citron, pour un mocktail Halloween violet sans alcool. La table prend aussitôt des airs de laboratoire de sorcière.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 60 cl d’eau filtrée + 4 g de fleur de pois papillon séchée

séchée ✅ 8 cl de jus de citron jaune fraîchement pressé

✅ 2 à 4 c. à c. de miel ou sucre de canne blond

✅ Glaçons transparents, litchis + myrtilles, rondelles d’agrume, eau pétillante ou ginger beer

Pourquoi il est temps de dire stop au jus d’orange + sirop pour Halloween

La plupart des cocktails d’Halloween sans alcool misent encore sur le duo jus d’orange + grenadine, très orange, très rouge… et très sucré. On frôle vite l’écœurement, surtout chez les enfants déjà gavés de bonbons.

Avec cette recette, on change de registre ; fini le jus d’orange coloré au sirop. On obtient une base de mocktail sans alcool, légère, où la couleur vient d’un seul ingrédient végétal pour une boisson d’Halloween sans colorant.

L’ingrédient secret qui colore votre mocktail d’Halloween en violet naturellement

Quelques grammes de fleur de pois papillon séchée suffisent. On la prépare en infusion à chaud ; l’eau devient bleu nuit, puis passe au violet dès que l’on ajoute du citron, car ses pigments réagissent fortement au pH.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire frémir l’eau, la verser sur les fleurs, couvrir 10 minutes puis filtrer en carafe. Technique : Laisser refroidir, réfrigérer 30 à 60 minutes dans une carafe hermétique au frais ; sucrer légèrement au miel ou sucre de canne. Cuisson : Remplir les verres de glaçons transparents, verser environ 15 cl d’infusion bleue bien froide. Finition : Devant les invités, ajouter 2 c. à s. de citron puis 5 cl d’eau pétillante ou ginger beer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Très facile 🔍 Le secret de l’expert Les pigments de la fleur de pois papillon sont bleus en eau neutre et deviennent violets dès que le citron acidifie la boisson. ✨ Le twist gourmand : Remplacer un tiers de l’eau par du jus de raisin blanc ou de pomme, ou ajouter un trait de ginger beer au service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre le citron dans la carafe à l’avance ou ajouter de la limonade sucrée ; la couleur ternit et la potion perd tout son effet.

Idées de déco express pour un bar à mocktails d’Halloween sans sirop ni colorant

Pour l’effet potion, on sert la base bleue dans des verres remplis de glaçons transparents, garnis d’un litchi farci d’une myrtille. Quelques rondelles d’agrume ou autres fruits frais en déco comestible, un bord de verre trempé dans sucre et cacao et un trait d’eau pétillante suffisent à composer un bar à mocktails d’Halloween sans sirop ni colorant.