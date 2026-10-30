Cette tarte feuilletée aux champignons et camembert fait oublier la quiche : le secret croustillant bluffe tout le monde

Champignons, ricotta, camembert et jambon fumé transforment une simple pâte feuilletée en tarte du soir croustillante. Deux gestes suffisent pour qu’elle surclasse la quiche sans jamais détremper la pâte.

Champignons, ricotta, camembert et jambon fumé : la tarte feuilletée qui écrase la quiche du soir dès la première bouchée

Au sortir du four, la pâte feuilletée craque, les champignons exhalent leurs parfums boisés et le camembert coule doucement. On coupe la première part : rien ne déborde, le dessous reste sec. À table, la quiche habituelle peut soudain aller se rhabiller.

Cette tarte se passe totalement d’appareil œufs-crème : sur la pâte, une ricotta parfumée à la marjolaine accueille des champignons bien poêlés, du camembert fondant et du jambon fumé. Résultat ; un plat du soir express, très gourmand, mais pourtant étonnamment léger.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte feuilletée pur beurre + 1 jaune

✅ 350 g de champignons + 1 gousse d’ail

✅ 150 g de ricotta + marjolaine, sel, poivre

✅ 120 g de camembert + 120 g de jambon fumé

Les produits clés de la tarte feuilletée champignons ricotta camembert jambon fumé

Pour quatre personnes, on prévoit 1 pâte feuilletée ronde, 350 g de champignons, 150 g de ricotta, 120 g de camembert et 120 g de jambon cru fumé. D’ailleurs, les champignons apportent le boisé, la ricotta la douceur et bloque l’humidité, le jambon fumé donne le relief salé.

La méthode pour une pâte feuilletée bien croustillante

Les champignons sont d’abord poêlés à feu vif avec un peu d’huile et d’ail, jusqu’à évaporation complète de leur eau ; la poêle doit rester presque sèche. On les laisse tiédir, puis on étale la ricotta assaisonnée sur la pâte, avant de tracer une bordure et de la dorer au jaune d’œuf. Cette bordure gonfle, encadre la garniture et garde le centre bien fin.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Nettoyer, sécher et tailler les champignons, les poêler avec ail et huile. Technique : Laisser tiédir. Mélanger ricotta, huile, marjolaine, sel, poivre. Cuisson : Dérouler la pâte, marquer la bordure, la dorer, étaler la ricotta puis la garniture. Finition : Cuire 30 min à 180 °C, repos 5 min avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ~55 min 🔍 Le secret de l’expert En séchant bien les champignons, on empêche leur eau de détremper le feuilletage. La ricotta, plus dense qu’une crème, sert de barrière, et une plaque chaude aide le dessous à rester croustillant. ✨ Le twist gourmand : Ajouter à la sortie du four quelques noisettes et un filet de miel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Étaler des champignons encore gorgés de jus sur la pâte ; elle resterait molle.

Servir, conserver et décliner cette tarte feuilletée

On sert la tarte chaude ou tiède, après 5 minutes de repos, avec une salade de mâche ou d’endives bien croquante. Les restes se gardent au frais jusqu’au lendemain et se réchauffent quelques minutes au four, jamais au micro-ondes. Sans jambon, on ajoute champignons supplémentaires et quelques noix pour une version végétarienne très parfumée.