Cette tarte feuilletée aux champignons et camembert fait oublier la quiche : le secret croustillant bluffe tout le monde
Champignons, ricotta, camembert et jambon fumé transforment une simple pâte feuilletée en tarte du soir croustillante. Deux gestes suffisent pour qu’elle surclasse la quiche sans jamais détremper la pâte.
Champignons, ricotta, camembert et jambon fumé : la tarte feuilletée qui écrase la quiche du soir dès la première bouchée
Au sortir du four, la pâte feuilletée craque, les champignons exhalent leurs parfums boisés et le camembert coule doucement. On coupe la première part : rien ne déborde, le dessous reste sec. À table, la quiche habituelle peut soudain aller se rhabiller.
Cette tarte se passe totalement d’appareil œufs-crème : sur la pâte, une ricotta parfumée à la marjolaine accueille des champignons bien poêlés, du camembert fondant et du jambon fumé. Résultat ; un plat du soir express, très gourmand, mais pourtant étonnamment léger.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pâte feuilletée pur beurre + 1 jaune
- ✅ 350 g de champignons + 1 gousse d’ail
- ✅ 150 g de ricotta + marjolaine, sel, poivre
- ✅ 120 g de camembert + 120 g de jambon fumé
Les produits clés de la tarte feuilletée champignons ricotta camembert jambon fumé
Pour quatre personnes, on prévoit 1 pâte feuilletée ronde, 350 g de champignons, 150 g de ricotta, 120 g de camembert et 120 g de jambon cru fumé. D’ailleurs, les champignons apportent le boisé, la ricotta la douceur et bloque l’humidité, le jambon fumé donne le relief salé.
La méthode pour une pâte feuilletée bien croustillante
Les champignons sont d’abord poêlés à feu vif avec un peu d’huile et d’ail, jusqu’à évaporation complète de leur eau ; la poêle doit rester presque sèche. On les laisse tiédir, puis on étale la ricotta assaisonnée sur la pâte, avant de tracer une bordure et de la dorer au jaune d’œuf. Cette bordure gonfle, encadre la garniture et garde le centre bien fin.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Nettoyer, sécher et tailler les champignons, les poêler avec ail et huile.
- Technique : Laisser tiédir. Mélanger ricotta, huile, marjolaine, sel, poivre.
- Cuisson : Dérouler la pâte, marquer la bordure, la dorer, étaler la ricotta puis la garniture.
- Finition : Cuire 30 min à 180 °C, repos 5 min avant de servir.
Servir, conserver et décliner cette tarte feuilletée
On sert la tarte chaude ou tiède, après 5 minutes de repos, avec une salade de mâche ou d’endives bien croquante. Les restes se gardent au frais jusqu’au lendemain et se réchauffent quelques minutes au four, jamais au micro-ondes. Sans jambon, on ajoute champignons supplémentaires et quelques noix pour une version végétarienne très parfumée.
Sources
En bref
- 🍽️ Pour un dîner rapide, cette tarte feuilletée champignons ricotta camembert jambon fumé promet une alternative légère à la quiche traditionnelle du soir.
- 🔥 Une pâte feuilletée pur beurre, une base sans œufs ni crème et gestes précis évitent la pâte détrempée malgré les champignons et le fromage.
- ✨ Entre camembert fondant, jambon fumé et champignons poêlés, un détail de cuisson change tout et garantit une tarte étonnamment croustillante.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité