Apéros : arrêtez de faire un bol à part, ces crackers sans blé ni lait ni œufs réconcilient enfin toute la table
Invités intolérants au blé ou aux œufs, végétariens et gourmands partagent enfin le même plat à l’apéro. En quelques gestes précis, ces crackers patate douce sésame deviennent vraiment cassants sous la dent.
Une odeur de sésame grillé, une nuance orangée sur la table et ce petit « crac » net sous la dent. Ces biscuits salés, fins comme des tuiles, se grignotent sans y penser entre deux gorgées. La patate douce y apporte une douceur chaleureuse, relevée par le sel et les graines toastées.
Reste la question qui fâche : que servir quand certains évitent blé, lait ou œufs ? Avec cette base simple de légumes et de farine de riz, on prépare un apéro commun, croustillant pour tout le monde. La solution tient dans quelques gestes précis en cuisine.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 400 g de patate douce épluchée (environ 2 moyennes)
- ✅ 60 g de farine de riz
- ✅ 50 g d’huile de coco désodorisée
- ✅ 20 g de graines de sésame + 1 c. à café rase de sel fin
Fini le bol à part : ces crackers d’apéro mettent vraiment tout le monde d’accord
Avec ces crackers patate douce sésame, l’apéro ne se divise plus entre assiettes « normales » et bol spécial. Sans blé, sans lait, sans œufs, mais riches en goût, ils parlent autant aux fans de chips qu’aux invités les plus vigilants. Tout le monde pioche dans le même plat.
Les ingrédients clés pour des crackers patate douce–sésame sans blé, sans lait, ni œufs
La patate douce cuite à la vapeur sert de base moelleuse avant de devenir biscuit bien sec. En purée lisse et froide, elle se marie à la farine de riz, qui donne une texture légère. L’huile de coco désodorisée apporte le côté friable, et les graines de sésame signent le goût grillé.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Cuire la patate douce en cubes à la vapeur, puis en faire une purée lisse et froide.
- Technique : Ajouter farine de riz, huile de coco, sel, sésame ; mélanger jusqu’à pâte souple.
- Cuisson : Prélever de petites boules, les aplatir finement sous un verre sur papier cuisson.
- Finition : Cuire 25 min à 180 °C puis 10 min à 160 °C ; laisser sécher et refroidir.
Idées de plateaux pour un apéro 100 % inclusif autour de ces crackers
On sert ces disques orangés avec houmous citronné, caviar d’aubergine, crème de haricots blancs ou dip d’avocat, entourés de bâtonnets de légumes et d’olives. Pour changer, on parfume une partie de la pâte au paprika fumé, au cumin ou à la nigelle. Bien froids, ils se gardent en boîte hermétique et se réveillent 3 minutes à 150 °C.
En bref
- 🥗 Ces crackers patate douce sésame sans blé, sans lait ni œufs promettent un apéro vraiment commun, où tout le monde pioche dans le même plat.
- 🔥 Quelques gestes de préparation précis et une double cuisson transforment une simple purée de patate douce en crackers maison étonnamment croustillants.
- 🍷 Astuces de conservation, assaisonnements variés et idées de plateaux complètent la recette pour un apéro 100 % inclusif autour de ces crackers patate douce sésame.
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