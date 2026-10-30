Deux voisins taillaient leurs noisetiers chaque automne pendant dix ans : un seul a réussi à monter une clôture sans rien dépenser

En France, de plus en plus de jardiniers transforment leurs branches de taille en haie de Benjes plutôt que de filer à la déchetterie. Comment cette clôture sèche, gratuite et vivante change-t-elle le jardin du voisin ?

Chaque automne, même scène : branches fraîchement coupées, coffre qui déborde et file vers la déchetterie. Pendant dix ans, ce jardinier a payé carburant, sacs et parfois panneaux de clôture. Son voisin, lui, a gardé les mêmes branches… pour construire sa clôture.

Ce voisin n’a rien acheté de plus, il a simplement transformé ses déchets verts en haie de Benjes, une sorte de haie sèche montée avec les tailles du jardin. Une clôture gratuite, vivante, qui se construit au fil des saisons : de quoi regretter chaque aller-retour à la déchetterie.

Deux voisins, deux réflexes : déchets ou haie de Benjes ?

Le premier a suivi le réflexe que nous avons presque tous eu : considérer les branches de taille comme un problème à évacuer. Résultat, des coffres pleins, des frais réguliers et une clôture standard, en PVC ou en panneaux de bois achetés au mètre.

Son voisin a fait l’inverse : il a laissé son jardin fabriquer lui-même sa barrière. Inspirée par l’écologue allemand Hermann Benjes, la haie sèche empile les branches entre deux rangées de piquets en châtaignier et devient peu à peu un mur végétal, bien plus accueillant pour la biodiversité qu’une clôture lisse.

Monter sa haie sèche : simple, progressif et sans budget

Nous avons tous déjà bourré une remorque de rameaux de troène, de lilas, de charme ou de fruitiers. Cette fois, gardez-les. Les bois solides comme le saule, le charme ou le noisetier sont idéaux ; seules les essences très tendres, comme le peuplier, ont vite pourri et se sont affaissées.

Techniquement, rien de compliqué : sur votre tracé, plantez deux lignes parallèles de piquets (6 à 8 cm de diamètre, environ 1,20 m de haut), espacées d’une cinquantaine de centimètres l’une de l’autre. Ensuite, tout se joue dans l’ordre d’empilement :

Poser à la base les plus grosses branches, bien calées, pour former une sorte de fondation.

Superposer des branches moyennes puis fines, toujours à l’horizontale, en croisant les longueurs.

À chaque taille d’automne, rajouter une couche de nouvelles branches au lieu d’aller les déposer à la déchetterie.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie Maxi 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Deux rangées de piquets forment un couloir où l’on empile les branches : grosses à la base, fines au-dessus, la haie devient chaque année plus dense. 💡 Le petit plus : Tracer la haie en légère courbe la rend plus douce et élégante dans le paysage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Continuer à jeter toutes vos branches à la déchetterie ou construire la haie avec un bois trop tendre qui s’affaisse vite.

Une clôture, mais aussi un refuge vivant

Dès la première année, la structure marque la limite et freine les regards ; en quelques saisons, elle s’est tassée, densifiée et joue le rôle de brise-vue. Entre les branchages, les hérissons d’Europe, les oiseaux du jardin, rougegorge ou troglodyte mignon, et quantité d’insectes trouvent un abri précieux.

Petit bonus : cette haie morte devient un véritable corridor écologique qui relie vos massifs, le potager, le coin un peu sauvage. Pour que le voisin ne voie pas un simple tas de bois, on peut l’habiller de clématites, de chèvrefeuille ou de lierre et garder le dessus bien dessiné.

Sources Mon Jardin Ma Maison

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