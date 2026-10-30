Les paysagistes n'en peuvent plus de le répéter : jeter les feuilles mortes en octobre prive les rosiers d'un paillage vital contre le gel

À l’automne, les paysagistes ne jettent pas leurs feuilles mortes : ils les transforment en ressource pour le sol, les plantes et la faune. Quels gestes inspirer de leur méthode sans alourdir vos week-ends ?

Chaque automne, le même décor revient : allées dorées, pelouse tapissée de feuilles, sacs de déchets verts qui s’entassent. Beaucoup ont encore le réflexe de tout ramasser pour filer à la déchetterie… ou de brûler, alors que ce geste est interdit et peut coûter jusqu’à 750 € d’amende.

Les paysagistes, eux, regardent ce tapis de feuilles comme une matière première. Leur façon de penser change complètement la réponse à la question que tout le monde se pose : que faire des feuilles mortes au jardin ? Leurs gestes discrets transforment cette corvée en alliée pour le sol, les plantes et même la faune du jardin.

Pourquoi les paysagistes ne considèrent jamais les feuilles mortes comme un déchet

Un pro voit dans chaque feuille un concentré de carbone, parfait pour nourrir la vie du sol et remplacer une partie du paillis acheté. En les laissant au bon endroit, il a limité les écarts de température, gardé l’humidité et protégé la terre des pluies battantes, exactement comme dans une lisière de forêt.

au pied des massifs fragiles, elles forment un paillage isolant,

isolant, dans le compost, elles rééquilibrent un mélange trop humide,

en tas discret, elles offrent un refuge aux hérissons et aux insectes utiles.

Depuis que le tri des biodéchets est devenu obligatoire, cette manière de faire prend tout son sens : moins de sacs à sortir, moins de trajets en voiture, plus de ressources gardées sur place. D’ailleurs, nombre de paysagistes ont déjà installé des zones dédiées aux tas de feuilles dans les grands jardins qu’ils entretiennent.

Geste de pro n°1 : transformer les feuilles en paillage anti-froid

Nous avons tous déjà vu un massif de rosiers qui a souffert d’un coup de gel. Les paysagistes ont pris l’habitude d’étaler 5 à 10 cm de feuilles mortes au pied des rosiers, vivaces et jeunes arbustes dès octobre. Ils évitent soigneusement de coller cette couche contre les tiges et les troncs pour ne pas favoriser les maladies, et ils complètent si le vent a dégarnit la zone.

Autre réflexe : trier. Les petites feuilles (fruitiers, tilleul, bouleau) sont idéales. Celles de laurier ou de magnolia sont d’abord broyées, car elles se dégradent très lentement. Les feuilles malades des rosiers ou des arbres fruitiers sont écartées, tout comme les feuilles de noyer tant qu’elles n’ont pas longuement composté. Et quand ils utilisent des copeaux de bois, les pros choisissent un matériau déjà mûri, pour éviter la fameuse “faim d’azote” qui a fait jaunir tant de massifs paillés avec des copeaux frais.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Arrosages économisés jusqu’à 10 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un tapis de feuilles mortes limite l’évaporation de l’eau, isole les racines du froid et nourrit peu à peu la vie du sol. Comme en forêt, la terre reste fraîche plus longtemps et les plantes supportent mieux les écarts de température, ce qui réduit fortement les besoins en arrosage. 💡 Le petit plus : passer les feuilles à la tondeuse avant de les étaler donne un paillis fin, qui tient mieux au vent et se décompose plus vite. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser une couche épaisse de feuilles sur la pelouse tout l’hiver ou les brûler au fond du jardin.

Compost, terreau de feuilles et coup de main des pros

Dans les coulisses, les paysagistes ont aussi nourri leurs composteurs avec les feuilles tombées. Elles ont rééquilibré des mélanges trop riches en épluchures et tontes fraîches, évitant les mauvaises odeurs. Le bon réflexe consiste à alterner couches “vertes” et couches de feuilles, sans jamais remplir le bac uniquement avec celles-ci. Une partie part parfois dans un coin ombragé, en bac grillagé ou sacs percés, pour fabriquer un terreau de feuilles : légèrement humide, il se transforme en une matière sombre et friable en un à deux ans, parfois en six à douze mois si les feuilles ont été bien broyées.

Dernier secret souvent partagé aux clients débordés : déléguer. Des entreprises comme Araucaria Paysages intègrent le ramassage des feuilles, le broyage et la mise en paillage dans leurs prestations d’automne. Ces petits travaux de jardinage, réalisés dans le cadre des services à la personne, ouvrent droit à un crédit d’impôt de 50 % dans la limite de 5 000 € par an. De quoi changer radicalement la vision des feuilles mortes… et de l’automne au jardin.