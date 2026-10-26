Tout le monde étale les copeaux du broyeur sous les rosiers en automne : les paysagistes, eux, ne les utilisent jamais tels quels

À l’automne, beaucoup de jardiniers transforment leurs tailles en paillage de copeaux de bois frais au pied des arbustes. Les paysagistes suivent pourtant un autre rituel qui change tout.

Chaque automne, même scène dans les jardins : la haie vient d’être taillée, le broyeur a tourné toute l’après‑midi et la brouette déborde de copeaux. Par réflexe, on les étale aussitôt au pied des arbustes, persuadé d’offrir un manteau douillet contre le froid.

Quelques semaines plus tard, certaines feuilles jaunissent, les rosiers semblent bouder et les hortensias ne poussent plus vraiment. Les paysagistes, eux, utilisent aussi ces copeaux de bois frais, mais jamais bruts comme ça. Leur secret tient à quelques gestes simples que l’on peut adopter facilement à la maison.

Pourquoi les copeaux du broyeur posés bruts fatiguent vos arbustes

Les copeaux du broyeur ont tout pour plaire : gratuits, locaux, décoratifs, ils limitent les arrosages et les mauvaises herbes. Mais lorsqu’ils sont étalés juste après broyage, non compostés, ils peuvent capter l’azote du sol et provoquer une véritable faim d’azote pour les plantes.

Concrètement, les micro‑organismes du sol se jettent sur ce bois très riche en carbone et utilisent l’azote disponible pour le digérer. Résultat : les jeunes arbustes et massifs d’hortensias voient leur feuillage pâlir, surtout si la couche dépasse 8 cm ou a été posée sur une terre sèche et pauvre.

Le geste des paysagistes : préparer le sol avant de pailler

Nous avons tous déjà vidé une brouette de broyat sur un massif tel quel. Les pros, eux, ont un rituel : sol désherbé, légèrement ameubli, bien arrosé, puis paillage uniquement en surface. Ils laissent toujours un anneau nu d’environ 10 cm autour du collet pour éviter pourriture et asphyxie.

Vient ensuite leur méthode « sandwich » pour un paillage copeaux de bois frais sans risque : une fine couche de compost mûr ou d’engrais organique (corne broyée, tontes pré‑séchées), puis 5 à 7 cm de copeaux. La couche nourricière donne aux microbes l’azote dont ils ont besoin, sans aller le voler aux racines.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Arrosages économisés jusqu’à 2/semaine 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La méthode « sandwich » recrée une litière forestière : le compost nourrit la vie du sol, les copeaux coupent le vent et le soleil, l’humidité reste en place et les arbustes ne manquent plus d’azote. 💡 Le petit plus : mélanger une poignée de tontes bien sèches ou de compost à chaque brouette de broyat homogénéise le mélange et limite encore davantage la faim d’azote. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : étaler des copeaux frais en couche épaisse sur une terre sèche, collés contre les troncs ou enfouis à la bêche : c’est le combo parfait pour une faim d’azote et des collets qui pourrissent.

Que faire de ses copeaux frais à l’automne : trois réflexes à adopter

Laisser mûrir le broyat le plus grossier en tas quelques mois, surtout s’il vient de résineux ou de bois très sec ; il brunit, chauffe légèrement, puis devient beaucoup plus doux pour le sol.

Adapter l’épaisseur : 5 cm suffisent sous une haie en climat humide, jusqu’à 7 ou 8 cm seulement pour protéger du gel sur sol bien drainé, en rajoutant 2 ou 3 cm chaque automne sans tout enlever.

Surveiller le feuillage au printemps : en cas de jaunissement, on gratte un peu le paillis, on apporte compost mûr ou corne broyée, puis on arrose pour relancer la machine.

D’ailleurs, les paysagistes restent prudents autour des jeunes plantations et au potager : couche plus fine, compost systématique en dessous. Bien utilisé, le broyat du broyeur se transforme alors en véritable litière forestière domestique, avec des massifs plus stables, moins d’arrosages et nettement moins de désherbage.