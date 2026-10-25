Horoscope du 26 octobre au 1er novembre 2026 : ce que Vénus rétrograde bouscule pour vos amours et l'argent, par signe

Du 26 octobre au 1er novembre 2026, votre horoscope hebdomadaire se joue entre Vénus rétrograde en Balance et Mercure en Scorpion. Amour, travail, argent : les astres posent des questions décisives sans livrer encore toutes leurs réponses.

Entre fin octobre et Toussaint, l’ambiance se charge d’émotions : la saison du Scorpion s’installe, les relations se réajustent, les comptes aussi. L’horoscope du 26 octobre au 1er novembre 2026 s’écrit sur fond de remous intérieurs plutôt que d’événements tonitruants. Les planètes invitent à regarder de près ce qui se joue dans les coulisses : attentes amoureuses, compromis au travail, loyautés familiales ou financières.

Vénus, toujours rétrograde et désormais en Balance, relance la question de l’équilibre : comment rester fidèle à soi sans rompre des liens précieux ? Mercure rétrograde en Scorpion fait remonter des pensées, des souvenirs, parfois des non-dits que l’on croyait enterrés. Le Soleil en Scorpion dialogue sous tension avec Pluton en Verseau, poussant chacun à revoir sa manière d’user de son influence. L’atmosphère est intense. Et pour chaque signe, elle se colore différemment.

Les grandes tendances astrologiques de la semaine

En toile de fond, Vénus rétrograde en Balance jusqu’au 14 novembre invite à ralentir dans les relations. On ajuste ses attentes, on questionne sa façon de plaire, de dépenser, de dire oui. Certains liens se révèlent apaisants, d’autres épuisants. Les questions autour des finances partagées, de la répartition des tâches ou des concessions prennent plus de place. Le climat ne pousse pas aux ruptures impulsives, plutôt à la lucidité sur ce qui nourrit vraiment l’harmonie.

Mercure rétrograde en Scorpion met le focus sur ce qui est resté en suspens : conversations délicates, dossiers professionnels, choix de santé que l’on reporte. Les malentendus possibles servent de révélateurs plutôt que de fatalité. Autour du début de semaine, la Lune en Bélier reliée à Jupiter et Mars en Lion donne envie de trancher, d’oser une initiative, parfois de forcer un peu les choses. L’enjeu consiste à garder le courage, sans céder à la précipitation.

Horoscope du 26 octobre au 1er novembre 2026, signe par signe

Pour le Bélier, Vénus rétrograde en Balance ouvre un tri dans les attentes amoureuses et la façon de gérer les désaccords. Taureau : organisation de travail et obligations quotidiennes se réajustent, avec l’envie de retrouver du sens dans la carrière. Gémeaux : Mercure rétrograde en Scorpion rappelle de ralentir le rythme, d’écouter corps et fatigue plutôt que d’enchaîner les engagements. Cancer : questions d’argent partagé, de loisirs ou d’enfants appellent un partage plus équitable. Lion : Lune en Bélier et Jupiter en Lion ravivent désir d’aimer, de sortir de la routine, tout en t’invitant à parler de ce qui te pèse en famille. Vierge : conversations professionnelles et répartition des tâches se clarifient si tu poses calmement tes limites.

Balance : Vénus rétrograde dans ton signe adoucit le regard sur ton corps et sur ton style de vie, priorité à ce qui t’apporte vraiment bien-être. Scorpion : plus de confiance pour montrer tes sentiments, à condition de ne plus cacher tes fragilités derrière une image de maîtrise. Sagittaire : vie professionnelle en toile de fond, tu prends le temps d’identifier ce qui t’inquiète encore avant de décider. Capricorne : besoin de cocon et de temps calme, avec l’envie de réduire les sorties par obligation. Verseau : même nécessité de sélectionner invitations et engagements pour préserver ton énergie émotionnelle. Poissons : la Lune en Bélier reliée à Mars en Lion t’aide à défendre tes intérêts matériels au travail sans t’épuiser.

Conseils pour bien vivre cette période avant le 14 novembre

Cette semaine s’inscrit dans un cycle plus long, celui de Vénus rétrograde en Balance jusqu’au 14 novembre, qui questionne valeurs, relations et finances. Plutôt que de multiplier les décisions radicales, mieux vaut observer où vous vous sentez vraiment à votre place et où quelque chose sonne faux. Une dépense à ajuster, un engagement à alléger, une conversation à ouvrir : les petits gestes répétés portent plus loin que les coups d’éclat.