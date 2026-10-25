Fini le pot de crème : cet ingrédient oublié épaissit vos soupes d’hiver sans les alourdir

Le froid revenu donne envie d’une soupe du soir bien épaisse, sans le pot de crème qui alourdit tout. Cette saison, des châtaignes cuites suffisent à épaissir une soupe sans crème et à lui offrir un velouté réconfortant.

Le soir, quand le froid tombe, on rêve d’un bol fumant qui sent le poireau, la courge et le bouillon maison, bien épais sous la cuillère.

Au lieu du pot de crème de la grand-mère, on sort cette fois un sachet de châtaignes : l’allié discret pour épaissir une soupe sans crème, sans la plomber.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Légumes de saison (courge, poireaux, carotte, panais…), environ 900 g

✅ 150 à 200 g de châtaignes cuites nature, sous vide ou en bocal

nature, sous vide ou en bocal ✅ 1 L de bouillon de légumes ou de volaille peu salé + aromates

de légumes ou de volaille peu salé + aromates ✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive, sel, poivre, noisettes, champignons, huile de noix

Pourquoi votre soupe n’a plus besoin de crème pour être onctueuse

On a souvent le même réflexe : devant une casserole un peu aqueuse, on verse de la crème. Le goût des légumes s’efface, la soupe devient lourde, et un pot entamé traîne ensuite plusieurs jours au réfrigérateur.

La chair de châtaigne, riche en amidon, agit comme un liant naturel. Mixée avec le bouillon chaud, elle se disperse et donne une texture veloutée, sans lait ni fromage. Avec 150 à 200 g pour 1 L, on obtient une soupe onctueuse mais légère, à la douce note boisée qui flatte courges, poireaux ou céleri-rave.

Pas-à-pas : ma soupe du soir épaissie aux châtaignes (sans une goutte de crème)

Côté placard, on mise sur des châtaignes cuites nature, sous vide ou en bocal, jamais sucrées. On prépare une base : oignon et poireaux revenus dans l’huile, dés de courge butternut ou potimarron, éventuellement une petite pomme de terre, puis on mouille à hauteur avec un bouillon de légumes ou de volaille peu salé.

Vingt minutes de frémissement suffisent pour des légumes bien tendres. On ajoute alors 150 g de châtaignes, on réchauffe quelques instants, puis on retire les herbes et on prélève un grand verre de bouillon. Le mixeur plongeant, ou le blender, reste en mouvement 2 minutes, en raclant le fond pour éviter toute sensation farineuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer les légumes, les faire revenir dans l’huile, couvrir tout juste de bouillon. Technique : Ajouter les châtaignes nature, laisser réchauffer 3 minutes, retirer laurier et thym. Cuisson : Prélever un grand verre de bouillon, mixer longuement jusqu’à velouté lisse, sans morceaux. Finition : Ajuster avec un peu de bouillon si besoin, saler, poivrer, muscade, garnitures.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Calories Maîtrisées 🔍 Le secret de l’expert L’amidon de châtaigne gonfle dans le bouillon chaud, puis se disperse au mixage ; il augmente la viscosité comme une fine gelée invisible et remplace la crème dans la liaison de la soupe. ✨ Le twist gourmand : On joue le contraste : soupe soyeuse, noisettes ou croûtons croustillants, filet d’huile de noix et pointe d’acidité. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser trop de châtaignes dans une soupe déjà riche en pommes de terre et en courge ; elle se transforme en purée épaisse presque impossible à rattraper.

Finitions de chef : toppings croustillants et petite touche acide

Ce velouté aime les contrastes. Champignons poêlés, noisettes concassées ou croûtons frottés à l’ail apportent du relief sans ajouter de crème.

Pour rester léger, on garde la châtaigne comme simple liant, surtout si la soupe contient pomme de terre ou patate douce. Un filet de citron ou de vinaigre de cidre ajouté au dernier moment réveille chaque cuillerée.

Sources Top Santé

«Lancez la saison des soupes avec cette soupe au chou garnie prête en 35 minutes»