Campari : si ce bitter vous paraît trop amer, ce geste gâche tous vos cocktails sans que vous le sachiez

Campari vous semble trop amer, mais ce bitter italien peut devenir la star de vos apéros maison. Avec quelques gestes et bons ratios, vos cocktails changent tout.

Rouge rubis dans le verre, le Campari accroche l’œil avant de saisir le palais. Orange amère, herbes, épices : un ballet sec et franc, loin des apéritifs sucrés.

On le trouve parfois trop amer, trop alcooleux, alors on l’abandonne. Pourtant, avec quelques repères simples, ce bitter italien devient un allié précieux pour composer des cocktails nets et élégants.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 20 cl de Campari pour 4 verres

✅ 24 cl de gin et vermouth rouge

✅ 25 cl de Prosecco, 20 cl d’eau gazeuse

✅ 2 oranges non traitées et beaucoup de glaçons

Campari : guide du bitter italien et idées cocktails

Né à Milan, le Campari titre autour de 25 % vol. Infusion secrète d’herbes, d’épices, d’écorces et de fruits, il offre une bouche sèche, centrée sur l’orange amère, avec une finale végétale persistante.

Aperol appartient à la même famille mais joue plus doux : 11–12 % vol., robe orange, notes fruitées et vanillées, amertume légère. On garde Campari quand on veut du relief, Aperol pour un apéritif plus souple.

Campari : guide du bitter italien et idées cocktails

Pour apprivoiser l’amertume, on commence très frais : verres refroidis, gros glaçons, Campari bien sorti du frigo. Servi pur, 4 à 5 cl sur glace avec un zeste d’orange suffisent à lire sa personnalité sans saturer le palais.

Ensuite, on dilue. Campari Tonic (1 part de Campari, 2 de tonic) reste la porte d’entrée. Puis vient l’Americano, plus aromatique avec vermouth rouge et eau gazeuse, avant le Negroni, version courte et intense mêlant gin, vermouth et bitter.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Refroidir les verres, sortir les glaçons, tailler quelques zestes d’orange. Technique : Mesurer le Campari puis les autres alcools avec un jigger. Cuisson : Verser sur la glace, compléter avec vermouth, Prosecco, tonic ou eau gazeuse. Finition : Remuer brièvement, ajouter la garniture d’agrume, goûter et ajuster la dilution.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Le cocktail au Campari s’équilibre toujours entre amer, douceur (vermouth, Prosecco) et dilution par la glace ou l’eau gazeuse. ✨ Le twist gourmand : Un zeste flammé ou une branche de romarin change instantanément un Spritz. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas noyer le verre de glace pilée : elle dilue trop vite le Campari.

Campari : guide du bitter italien et idées cocktails

Campari se conserve des mois, bouteille bien bouchée, à l’abri de la lumière. Pour le service, on mise sur un grand verre rempli de glace, une tranche d’orange ou de pamplemousse et des bouchées salées : olives, parmesan, focaccia, charcuterie.

En manque de Campari, on peut le remplacer par un bitter rouge italien comme Select, Carpano Bitter ou Martini Bitter. Pour une version sans alcool, on garde la structure avec Crodino ou Sanbittèr, plus eau gazeuse et zeste d’agrume.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.