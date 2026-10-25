Wraps au steak : ce fromage et cet ingrédient sucré ont fait oublier le cheddar à toute la famille en un soir

Le soir où le cheddar a quitté la table, un wrap steak haché chèvre miel a mis tout le monde d’accord à la maison. En quelques gestes simples, cette version croustillante et fondante change les dîners sans compliquer la cuisine.

Wrap steak haché chèvre miel : le twist qui fait oublier le cheddar

Quand la tortilla grésille et que le steak haché dore, on s’attend au wrap du soir habituel, chargé en cheddar. Odeur grillée, fromage coulant… pourtant, ce rituel finit vite par lasser toute la table.

Le soir où on remplace le cheddar par du chèvre et un simple filet de miel, tout change : le wrap devient plus gourmand, plus léger, et tout le monde en réclame un deuxième. Comment réussir ce virage sans jamais rater la cuisson ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 grandes tortillas de blé + 400 g de steak haché de bœuf

✅ 150 g de bûche de chèvre + 2 c. à soupe de miel liquide

✅ 1 petite salade croquante, 80 g d’oignons frits, 4 tranches de bacon (facultatif)

✅ 4 c. à soupe de sauce au choix, 1 c. à soupe d’huile neutre, sel, poivre

Pourquoi ce twist chèvre-miel fait oublier les wraps au cheddar

Dans ce wrap steak haché chèvre miel, tout repose sur trois contrastes : la viande émiettée et bien dorée pour le goût grillé, le chèvre en fines rondelles qui fond vite, et un filet de miel pour parfumer sans écœurer. Salade croquante et oignons frits complètent le jeu de textures.

Pas à pas : la méthode inratable pour des wraps croustillants

On émiette le steak dans une poêle légèrement huilée pour le saisir rapidement, puis on prépare tout le reste pendant qu’il repose : chèvre tranché fin, salade essorée, sauce prête. Les tortillas sont juste réchauffées, garnies et roulées serré avant un aller-retour à la poêle.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer la salade, couper la bûche de chèvre en rondelles fines, préparer oignons frits, sauce et éventuel bacon grillé. Technique : Chauffer l’huile, émietter le steak haché à la spatule, saisir à feu moyen-vif jusqu’à coloration dorée, saler, poivrer, réserver. Cuisson : Assouplir chaque tortilla quelques secondes, garnir de steak, chèvre, filet de miel, oignons frits, sauce, puis terminer par la salade. Finition : Rouler serré en rabattant les côtés, déposer les wraps pliure dessous dans une poêle chaude et dorer 2 à 3 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps global 20 min 🔍 Le secret de l’expert La viande bien émiettée dore plus vite, pendant que les rondelles fines de chèvre fondent sans brûler la tortilla, feu moyen obligatoire. ✨ Le twist gourmand : Parsemer quelques noix concassées dans le wrap encore ouvert ; elles apportent du croquant et équilibrent la douceur du miel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Noyer le wrap sous la sauce ou le miel, puis cuire trop fort ; on obtient une tortilla détrempée, brûlée et collante.

Comment servir ces wraps steak haché – chèvre – miel et les décliner

Ces wraps se servent brûlants, coupés en deux sur une planche, avec salade verte citronnée et potatoes au four ou frites de patate douce. En version apéro, on les roule plus finement puis on les tranche. On peut aussi remplacer le bacon par des légumes grillés, ou le steak par du poulet pané.