Il a creusé un puits dans son jardin un samedi de mars pour arroser ses tomates : en plein été, c'est la mairie qui a sonné au portail

Un samedi de mars, un particulier fait creuser un puits au fond de son jardin pour arroser ses tomates sans exploser la facture. Quand la mairie sonne au portail, il comprend que la réglementation française encadre étroitement chaque goutte pompée.

Un samedi de mars, le bruit de la foreuse a remplacé celui des tondeuses dans le quartier. Au fond du jardin, un trou se creusait pour alimenter un futur robinet « magique » : de l’eau à volonté pour les rangées de tomates, sans voir tourner le compteur. Le couvercle du nouveau puits a été posé, discret, sous le cerisier. L’été pouvait arriver.

Quelques mois plus tard, en plein épisode de chaleur, ce ne sont pas les amis venus pour le barbecue qui ont sonné au portail, mais deux agents municipaux. Dossier sous le bras, ils venaient contrôler ce puits de jardin flambant neuf… dont la mairie n’avait jamais entendu parler. Derrière cette visite, une réalité que beaucoup ignorent encore.

Le rêve d’eau gratuite pour les tomates… et la réalité de la loi

Depuis 2009, tout forage ou puits à usage domestique doit être déclaré en mairie, qu’il serve à remplir une piscine, alimenter la maison ou simplement arroser le potager familial. La logique est simple : protéger les nappes phréatiques et éviter qu’un bricolage ne contamine le réseau d’eau potable. Même un petit ouvrage de quelques mètres de profondeur entre dans ce cadre.

On parle d’usage domestique tant que les prélèvements restent inférieurs à 1 000 m³ par an, ce qui couvre largement l’arrosage d’un potager classique. En revanche, creuser sans rien dire expose à une mise en demeure, à la coupure possible du branchement public et, en cas de refus de mettre aux normes, à des amendes qui peuvent grimper à plusieurs milliers d’euros.

Puits de jardin : la réglementation à respecter avant le premier coup de pelle

Avant tout forage, la déclaration doit être faite au moins un mois avant le début des travaux, via le téléservice DUPLOS ou le formulaire Cerfa 13837 déposé en mairie. Le projet y est décrit (profondeur prévue, usage de l’eau, plan de situation). Après la réalisation, une nouvelle déclaration signale la fin du chantier ; le service d’eau potable peut alors venir vérifier la séparation des réseaux et l’étanchéité de la tête de puits.

Un compteur volumétrique est ensuite exigé pour suivre les volumes prélevés. En cas d’oubli de déclaration, la régularisation reste possible, mais la mairie peut imposer des travaux de sécurisation, voire le rebouchage si le puits met en danger la ressource. Mieux vaut donc anticiper que découvrir la réglementation au détour d’une sonnette un après-midi de juillet.

Déclarer le projet de puits au moins 1 mois avant les travaux.

Réaliser l’ouvrage par une entreprise sérieuse, dans le respect des distances sanitaires.

Déclarer la fin des travaux et accepter le contrôle du service d’eau.

Installer un compteur pour mesurer l’eau de puits utilisée.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau jusqu’à 60 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Une eau ni trop froide ni trop chaude, apportée lentement et en profondeur aux heures fraîches, évite le choc thermique sur les racines. L’humidité du sol se stabilise, les plants de tomate restent actifs et le calcium circule régulièrement jusqu’aux fruits, ce qui limite nettement le cul noir. 💡 Le petit plus : remplir les arrosoirs la veille et les laisser à l’ombre près du puits donne une eau naturellement tempérée pour le premier arrosage du matin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arroser entre 11 h et 16 h, directement au tuyau, avec une eau glacée de puits ou brûlante sur une terre déjà surchauffée.

Bien utiliser l’eau de son puits pour des tomates sereines en canicule

Nous avons tous déjà réagi dans la précipitation en noyant les pieds des tomates en plein après-midi, avec une eau très froide sortie du puits. Sur un sol qui dépasse facilement 40 °C, ce choc thermique abîme les fines racines, bloque l’absorption de l’eau et du calcium et ouvre la voie au fameux cul noir, ou nécrose apicale.

Le bon rythme change tout : en pleine terre, viser 6 à 8 litres d’eau tempérée par pied tous les trois jours, tôt le matin entre 6 h et 8 h, en plusieurs passages pour mouiller en profondeur. Un paillage de 5 à 10 cm (paille, tontes bien sèches, feuilles broyées) limite l’évaporation. Même avec un puits déclaré, les arrêtés sécheresse locaux peuvent restreindre l’arrosage ; d’où l’intérêt de réduire la surface plantée, pailler généreusement et privilégier un goutte-à-goutte économe.