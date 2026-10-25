Il a laissé les feuilles mortes sur son trottoir tout le mois de novembre : quand une passante a glissé, c'est son assureur qui a payé

Un matin d’automne, un riverain laisse les feuilles mortes transformer le trottoir devant chez lui en piège glissant. Quand une passante chute, son assurance habitation reçoit un courrier inattendu.

Sur le papier, ce tapis de feuilles dorées devant la maison ressemble à une scène de magazine déco, presque trop jolie pour oser sortir le balai. L’automne s’installe, le jardin est flamboyant, et le trottoir devient un cadre de carte postale.

Jusqu’au jour où ce décor a tourné au cauchemar pour un riverain qui avait laissé les feuilles s’entasser, persuadé que la balayeuse municipale finirait par passer. Une passante a glissé, s’est blessée… et c’est son assureur habitation qui a reçu le courrier. Mieux vaut comprendre les règles avant que cette histoire ne se répète devant chez soi.

Feuilles mortes sur le trottoir : ce que la mairie attend vraiment de vous

Dans de nombreuses communes, un arrêté municipal impose aux habitants de balayer le trottoir devant leur façade, de ramasser feuilles, branches et ordures, mais aussi de déneiger et de saler en cas de verglas. L’occupant du logement est visé, qu’il soit propriétaire, locataire, usufruitier ou hébergé gratuitement. En cas de contrôle, le défaut d’entretien peut coûter une contravention de 38 €.

Lorsqu’une chute survient, une question ressort, comme le rapporte Maison & Travaux : « Existe-t-il un arrêté municipal qui vous oblige à entretenir ce trottoir ? ». S’il existe, votre responsabilité civile peut être engagée ; s’il n’y en a pas, la commune reste responsable de la voie publique. Le bon réflexe consiste à vérifier sur le site de la mairie ou sur les panneaux d’affichage les textes sur l’entretien des trottoirs.

Quand une chute sur vos feuilles mortes déclenche l’assurance habitation

Un matin de pluie, un tapis de feuilles humides se transforme en véritable patinoire, aussi traîtresse qu’une plaque de verglas. La passante tombe, déclare l’accident à son assurance, qui se retourne vers l’occupant du logement. La question des feuilles mortes trottoir assurance habitation ne paraît alors plus du tout théorique : la garantie responsabilité civile de la multirisque peut être sollicitée pour indemniser une blessure, un arrêt de travail, parfois pour plusieurs milliers d’euros.

Nous avons tous déjà pensé que « ça ira bien jusqu’au prochain passage des services de voirie ». Pourtant, en cas d’accident, mieux vaut être irréprochable : secourir la victime, photographier immédiatement l’état du trottoir, noter la météo, recueillir d’éventuels témoignages, puis prévenir son assurance habitation dans le délai prévu au contrat (au minimum cinq jours ouvrés). L’amende de 38 € n’est que la partie visible ; le vrai risque est l’indemnisation lourde qui peut suivre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps nécessaire 5 à 10 min 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un balayage régulier du trottoir et la vérification de l’arrêté municipal réduisent nettement le risque de chute, vous placent en conformité avec la mairie et prouvent votre bonne foi à l’assureur en cas de sinistre. 💡 Le petit plus : gardez quelques photos datées de votre trottoir propre en pleine saison des feuilles : elles pourront servir de preuve d’entretien en cas de litige. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : compter uniquement sur un hypothétique passage de la balayeuse municipale sans ramasser les feuilles ni vérifier l’existence d’un arrêté municipal.

Routine de jardinier urbain : transformer une corvée en atout pour le jardin

Pour garder l’esprit tranquille, l’idéal est d’intégrer le trottoir à la tournée quotidienne du jardin. Un balai de cantonnier, un râteau à feuilles, une pelle, et en quelques minutes la zone de passage redevient sûre pour les piétons.

Côté jardin, ces déchets végétaux sont de l’or brun : utilisés en paillage au pied des jeunes arbustes, ils protègent le sol et limitent l’arrosage ; ajoutés au compost, ils apportent le carbone qui équilibre les épluchures de cuisine. Un geste simple qui évite l’amende, rassure l’assurance habitation et nourrit discrètement votre coin de verdure.