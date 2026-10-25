On vide tous notre marc de café au pied des rosiers en hiver : les jardiniers ne le réservent qu'aux hortensias et 2 arbustes

En versant le marc de café au pied des rosiers en hiver, beaucoup de jardiniers affaiblissent sans le savoir leurs massifs. Pourquoi certains arbustes voisins supportent-ils bien mieux ce geste ?

Chaque matin, la scène se répète : on tape le filtre au-dessus du massif et le marc de café finit, presque machinalement, au pied des rosiers. Geste zéro déchet… mais sol glacé et racines endormies ne réagissent pas du tout comme en juin.

Les pros ont observé que ce rituel avait fait jaunir, voire dépérir des massifs. En hiver, le marc s’accumule, se compacte et étouffe le sol. Pendant ce temps, trois arbustes voisins, eux, profiteraient vraiment de ce trésor parfumé.

En hiver, le marc de café ne se comporte plus comme au printemps

Le marc usagé apporte surtout un peu d’azote, autour de 2 %, et un pH quasi neutre, entre 6,5 et 6,8 selon Vache Verte. Il nourrit doucement les micro-organismes du sol, sans remplacer un engrais complet ni bouleverser le pH.

Avec le froid, tout a ralenti : la terre est restée humide plus longtemps, la vie microbienne a marqué une pause, et le marc s’est décomposé lentement. Résultat, explique Pause Maison, il a formé une croûte compacte qui emprisonne l’humidité et bloque l’air du sol.

Marc de café au pied des rosiers : la mauvaise habitude de l’hiver

Nous avons tous déjà vidé la cafetière au pied d’un rosier en pensant le nourrir, le protéger du froid, voire éloigner les limaces. Or ce grand gourmand aime un sol léger et bien aéré, au pH proche de 6 à 7 ; sous une galette de marc frais, c’est tout l’inverse.

Minutes Maison a montré que cette couche compacte retient l’eau, asphyxie les racines et immobilise l’azote ; le rosier tire la langue, son feuillage pâlit. « Il faut simplement noter que le marc de café ne doit pas être utilisé en remplacement d’un engrais », rappelle Graham Smith cité par Mon Jardin Ma Maison, qui conseille de ne pas dépasser 20 % de marc dans le compost.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Économie d’engrais élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En sol froid, une fine poignée de marc bien sec, réservée aux arbustes de terre de bruyère, nourrit la microfaune et enrichit l’humus sans créer la croûte étouffante observée sous les rosiers. 💡 Le petit plus : garder le marc dans une boîte ouverte, le laisser sécher, puis l’épandre en une seule couche très fine juste avant de remettre du paillage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : étaler du marc frais en couche épaisse au pied des rosiers, lavandes ou romarins, au risque de bloquer l’air et de favoriser la pourriture.

Les trois arbustes qui méritent vraiment votre marc de café (et ceux à éviter)

Dans un même massif, trois arbustes de terre de bruyère profitent réellement de ce geste, surtout en couche fine et bien sèche mélangée au paillage :

Hortensia (Hydrangea macrophylla), pour un sol frais et riche.

(Hydrangea macrophylla), pour un sol frais et riche. Camélia (Camellia japonica ou sasanqua), en fleurs de l’hiver au printemps.

(Camellia japonica ou sasanqua), en fleurs de l’hiver au printemps. Rhododendron et grandes azalées, aux racines superficielles sensibles.

Un marc séché, griffé dans les deux premiers centimètres de terre et recouvert de feuilles ou d’écorces, les aide à garder une humidité régulière sans détremper le sol ; une simple poignée par pied adulte suffit. À l’inverse, lavande, romarin, thym ou sauge, ainsi que les succulentes, qui préfèrent un sol drainant, doivent rester à l’écart de ce paillage humide.