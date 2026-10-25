Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : ces traînées argentées sur les agapanthes en août trahissent l'attaque de thrips

En août, des traînées argentées envahissent les feuilles de vos agapanthes et la touffe semble pourtant en pleine forme. Ce signe discret trahit un parasite tenace qu’il faut stopper à temps.

En plein été, le massif d’agapanthes est encore bleu de fleurs quand un détail gâche la scène : des traînées gris argenté qui zèbrent les longues feuilles rubanées. Ni pluie, ni grêle… et pourtant le feuillage semble comme gratté, décoloré par endroits.

Beaucoup y voient un coup de soleil ou une carence, alors que les Bulletins de Santé du Végétal et la Société Nationale d’Horticulture de France pointent un autre responsable, actif dès la mi-août : les thrips. Les reconnaître vite, c’est protéger vos touffes aujourd’hui et la floraison de l’an prochain.

Traînées argentées : reconnaître une attaque de thrips sur agapanthe

Ces insectes piqueurs-suceurs, longs d’à peine 1 à 2 mm, vivent cachés dans les replis des feuilles et les jeunes pousses. En perforant les cellules pour aspirer la sève, ils détruisent la chlorophylle et laissent des bandes gris argenté parfois piquetées de points noirs, exactement le type de décoloration décrit sur le feuillage par la Royal Horticultural Society.

Pour confirmer qu’il s’agit bien de thrips sur agapanthe, glissez une feuille de papier blanc sous le feuillage marqué puis tapotez : si de minuscules virgules sombres tombent et s’agitent, le diagnostic est posé. Par temps doux, autour de 20 à 25 °C, leur cycle s’accélère ; une femelle peut pondre jusqu’à 60 œufs dans les feuilles et plusieurs générations se succèdent en fin d’été.

Plan d’urgence : que faire quand les thrips s’installent

Nous avons tous déjà réagi trop vite, en arrosant plus ou en ajoutant de l’engrais. Commencez plutôt par regarder de près : quelques traînées anciennes, sans insectes visibles, ne méritent pas forcément un traitement. Si de nouvelles marques apparaissent et que le test du papier est positif, coupez seulement les feuilles les plus touchées à la base avec un sécateur propre, puis jetez-les dans un sac fermé, pas au compost.

Sur le reste du feuillage, un rinçage à l’eau claire, le matin et à l’ombre, fait chuter une partie des insectes sans détremper le substrat. On peut ensuite utiliser un traitement de contact doux : soit un savon insecticide, soit 1 litre d’eau avec 1 cuillère à soupe de savon noir liquide et 1 cuillère à café d’huile végétale, pulvérisé le soir sur les feuilles, puis renouvelé sept jours plus tard après un essai limité.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Coût estimé < 1 € / L 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le rinçage fait chuter une partie des thrips, puis le mélange eau–savon noir–huile les étouffe au contact, sans laisser de résidus persistants dans le jardin. 💡 Le petit plus : pulvériser d’abord la préparation sur quelques feuilles permet de vérifier qu’aucune tache de brûlure n’apparaît. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : pulvériser en plein soleil une solution trop concentrée ou compenser les dégâts par beaucoup d’engrais azoté, ce qui affaiblit encore l’agapanthe.

Après les thrips : aider l’agapanthe à repartir

Après l’attaque, l’enjeu est de recharger le rhizome : garder les feuilles encore partiellement vertes, car elles ne reverdissent pas mais nourrissent toujours la plante, offrir un sol bien drainé, des arrosages modérés et peu d’engrais azoté, tout en surveillant les nouvelles feuilles à la fin de l’été.