Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : ces 3 chiffres sur l'engrais évitent de brûler les racines de tomates en avril

Au rayon jardinage, les trois chiffres NPK sur les engrais rendent les jardiniers amateurs hésitants, alors qu’ils pilotent vraiment feuilles, racines et récoltes. Comment les lire sans se tromper ni trop payer ?

Au rayon engrais, tout semble clair… jusqu’à ces trois chiffres mystérieux sur les sacs. 6-3-6, 12-6-12, 20-10-20 : ils s’alignent comme un code secret pendant que le marketing « spécial tomates » ou « gazon parfait » attire l’œil.

Ces trois nombres ne sont pourtant pas un langage réservé aux agronomes : ils racontent exactement quels nutriments contient l’engrais et en quelle quantité. Comprendre les chiffres NPK permet de choisir le bon sac, d’éviter les surdoses… et de faire du bien au porte-monnaie comme au sol.

Ce que les trois chiffres NPK veulent dire

Sur un sac d’engrais, les trois chiffres correspondent toujours à l’azote (N), au phosphore (P) et au potassium (K). Ils indiquent des pourcentages en poids : un engrais 6-3-6 contient 6 % d’azote, 3 % de phosphore noté P₂O₅ sur l’étiquette et 6 % de potassium noté K₂O.

D’ailleurs, 6-3-6 et 12-6-12 affichent le même équilibre : deux parts d’azote, une de phosphore, deux de potassium. Le second est simplement deux fois plus concentré ; pour apporter la même dose au m², il faut donc diviser la quantité d’engrais par deux.

N, P, K : ce que chaque chiffre fait dans la plante

Pour s’y retrouver, un mémo suffit. L’azote fait pousser tout ce qui est vert : feuilles de salade, tiges, gazon ; le chiffre de gauche nourrit surtout le feuillage. Le phosphore, au milieu, aide les racines, le bois et la floraison. Le potassium, à droite, renforce les défenses, le goût et la couleur des fruits.

Nous avons tous déjà craqué pour un engrais « spécial tomates » sans lire les chiffres NPK. Pourtant, dans un jardin régulièrement nourri au compost, le sol manque rarement de phosphore, alors que les excès se stockent ou partent avec la pluie. Mieux vaut réserver les formules très azotées au démarrage (gazon, jeunes légumes-feuilles) et privilégier un bon chiffre de potassium pour les tomates, courgettes ou petits fruits.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’engrais jusqu’à ÷2 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? A lire les chiffres NPK avant le marketing, on sait exactement quelle dose d’azote, de phosphore et de potassium on apporte, avec un seul sac polyvalent. 💡 Le petit plus : Pesez une fois une petite mesure d’engrais chez vous, notez son poids et utilisez-la toujours, au lieu de la poignée approximative. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Confondre « chiffres plus élevés » et « meilleur engrais » : garder la même poignée en passant d’un 6-3-6 à un 12-6-12 double la dose et brûle les racines.

Lire un sac d’engrais en 30 secondes

Au magasin, commencez par additionner les trois chiffres : plus la somme est élevée, plus l’engrais est concentré. Un 7-5-9 totalise 21 %, un 20-10-20 monte à 50 % ; la dose à épandre doit donc être bien plus faible pour le second.

Ensuite, fiez-vous au mode d’emploi plutôt qu’à la poignée « au jugé » : une poignée d’engrais peut peser 40 à 60 g et apporter jusqu’à dix fois la dose utile. Petit bonus : pesez une mesure une fois, puis utilisez toujours ce repère.