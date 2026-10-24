Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : ce réflexe de novembre sur les hortensias détruit toute la floraison de l'été prochain

À l’approche de l’hiver, nombre de jardiniers s’attaquent à la taille des hortensias au jardin, au risque d’anéantir la floraison de l’été prochain. Quels gestes préserveront vraiment les bourgeons sans affaiblir les arbustes ?

À l’automne, les hortensias se défont : les boules bleues ou roses brunissent, les tiges se dégarnissent. Beaucoup de jardiniers profitent de ce moment pour sortir le sécateur et raccourcir sévèrement l’arbuste, persuadés de le rajeunir. Pourtant, ce « grand nettoyage » peut suffire à effacer toutes les fleurs de l’année suivante.

Car, chez nombre d’hortensias classiques, les inflorescences de l’an prochain sont déjà formées quand l’hiver approche, sous les têtes sèches. Un seul geste trop court, au mauvais moment, coupe ces bourgeons invisibles. Comprendre quand et comment tailler évite cette erreur et garde un massif fleuri l’été prochain.

Pourquoi une taille d’automne peut supprimer les fleurs

Les hortensias de type Hydrangea macrophylla fleurissent sur le bois de l’année précédente. En été, l’arbuste a déjà préparé les fleurs de l’année suivante : les bourgeons floraux sont installés juste sous la fleur fanée. La tête sèche sert alors de casque, qui protège ces bourgeons encore tendres du froid et du vent hivernal.

Quand on rabat toutes les tiges très court avant l’hiver, on enlève souvent en même temps la majorité de ces bourgeons. Le printemps suivant, l’hortensia produit beaucoup de feuilles mais presque aucune boule colorée : ces massifs « qui ne fleurissent plus » ont été taillés trop court, trop tôt.

Avant l’hiver : les seuls gestes autorisés sur vos hortensias

Nous avons tous déjà eu envie de laisser un massif impeccable avant la Toussaint. Sur les hortensias macrophylla, la bonne idée a été de se limiter à une taille sanitaire : bois mort, branches cassées, tiges malades ou abîmées par le vent. Tout ce qui est sain, même nu, est resté en place.

Les fleurs fanées ont aussi joué un rôle discret : dans les régions aux hivers froids, ces têtes sèches ont protégé les bourgeons situés juste en dessous, comme un bonnet de nuit. Dans les zones douces, on a parfois pu les retirer plus tôt, mais toujours en coupant juste au-dessus des bourgeons gonflés, qu’il s’agisse d’un mophead ou d’un lacecap.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Floraison préservée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Macrophylla porte ses fleurs sur le bois de l’an passé ; éviter la taille d’automne conserve les bourgeons. 💡 Le petit plus : En cas de doute, attendre le printemps pour couper au-dessus des premiers gros bourgeons. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Rabattre un macrophylla en automne : vous supprimez presque toutes les fleurs de l’été suivant.

Au printemps et après une erreur : que faire ?

Au début du printemps, on taille les macrophylla juste au-dessus de la première ou de la deuxième paire de bourgeons forts sous chaque fleur fanée. Les Hydrangea paniculata et Hydrangea arborescens, eux, supportent une taille plus courte au même moment, puisqu’ils fleurissent sur le bois de l’année.

Et si l’hortensia a déjà été rasé à l’automne ? La saison suivante sera pauvre en fleurs, mais la plante repartira. On la laisse pousser sans nouvelle taille, on protège les jeunes pousses des gelées tardives, puis on reprend une taille légère chaque printemps.