Cookies maison : tout le monde met du chocolat, cette astuce de cœur coulant façon pâtisserie américaine change tout

Assez des cookies au simple carré de chocolat planté au milieu ? Ces cookies cœur marshmallow, faciles à préparer, cachent un geste clé venu des pâtisseries américaines.

Tout le monde glisse un carré de chocolat au cœur de ses cookies : on y cache un marshmallow et ils ressemblent à ceux des pâtisseries américaines

À la sortie du four, l’odeur de beurre et de vanille envahit la cuisine. La croûte dorée craque à peine, puis le centre s’étire en longs fils blancs et chocolatés. On pense aussitôt à ces énormes cookies de pâtisseries américaines.

Pourtant, la base est toute simple : une pâte à cookies maison et, au lieu du sempiternel carré de chocolat, un marshmallow caché au centre. Un geste au congélateur, quelques minutes de cuisson, et ces cookies fourrés au marshmallow prennent des allures de dessert de bakery. Comment on y arrive ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de beurre doux mou, 100 g de sucre en poudre et 100 g de cassonade.

✅ 2 œufs, 1 c. à soupe d’extrait de vanille, 250 g de farine, 3 g de bicarbonate et ½ c. à café de sel.

✅ 12 gros marshmallows type chamallows pour le cœur coulant.

✅ 150 g de pâte à tartiner au chocolat et éventuellement 100 g de pépites.

Pourquoi le marshmallow change tout dans un cookie

Dans un cookie classique, le carré de chocolat fond puis se fige ; le centre devient vite massif, surtout en refroidissant. Avec des cookies cœur marshmallow, on cherche l’inverse : un intérieur élastique et filant. D’où l’importance d’une pâte riche en beurre, sucrée moitié sucre blanc moitié cassonade, et légèrement aérée par le bicarbonate.

La méthode des cookies cœur marshmallow façon pâtisserie américaine

Tout se joue ensuite dans la gestion du cœur. En enrobant le marshmallow de pâte à tartiner, on crée une barrière grasse qui le protège. Passé au congélateur, ce noyau glacé fondra plus lentement que la pâte. Au four chauffé à 180 °C, la croûte dore tandis que le centre reste mousseux et filant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Enrober chaque marshmallow de pâte à tartiner, les poser sur une plaque chemisée et congeler 1 h. Technique : Battre beurre mou, sucre et cassonade ; ajouter œufs et vanille, puis incorporer farine, bicarbonate et sel juste assez pour homogénéiser. Cuisson : Préchauffer le four à 180 °C. Enfermer un marshmallow glacé dans une grosse noix de pâte, rouler en boule et déposer en espaçant. Finition : Cuire 10 à 13 min, bords juste dorés et centre pâle. Laisser reposer 5 min sur la plaque avant de servir pour garder le cœur coulant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Cette recette fonctionne car la congélation du marshmallow enrobé de pâte à tartiner retarde sa fonte ; la pâte gonfle grâce au bicarbonate et se fige autour. Le mélange de sucres assure un extérieur croustillant et un cœur souple pendant des heures. ✨ Le twist gourmand : On peut troquer la pâte à tartiner pour une version pralinée ou chocolat noir et ajouter quelques pépites dans la pâte pour un double effet chocolat. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas congeler le cœur ou aplatir les boules avant cuisson ; le marshmallow fuit, caramélise sur la plaque et laisse un cookie sec, presque vide.

Conserver et varier ces cookies maison au cœur coulant

Une fois refroidis, ces cookies marshmallow façon pâtisserie américaine se gardent deux jours dans une boîte hermétique. Pour retrouver un cœur coulant, on les repasse 5 à 7 min à 140 °C ou quelques secondes au micro-ondes. On peut varier les plaisirs : cœur caramel, pâte à tartiner noisette ou version s’mores avec biscuit émietté sur le dessus.