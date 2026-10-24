Riz au lait : cette crème coco aux petites billes vertes et perles du Japon fait oublier tous vos desserts

Ras-le-bol du riz au lait plombant la fin du repas ? Cette crème coco perles du Japon kiwi, légère et perlée, promet un dessert frais qui intrigue vos invités.

Odeur chaude de vanille, nuage de coco, petit claquement de cuillère contre le verre : on s’attend à voir arriver un riz au lait bien dense. À la place, ces verrines alignées laissent briller des petites billes vertes, promesse d’acidulé et de fraîcheur après le repas.

On ne fait plus tourner la casserole de riz au lait, on prépare cette crème coco aux billes de kiwi en quelques minutes. Les perles du Japon apportent une texture perlée et moelleuse, le lait de coco enveloppe le palais et le kiwi réveille chaque bouchée ; un duo qui finit par être réclamé dès que le dessert arrive sur la table.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 40 cl de lait de coco

✅ 30 cl de lait demi-écrémé ou végétal

✅ 40 g de perles du Japon (tapioca)

✅ 35 g de sucre de canne non raffiné + 2 kiwis + 1 gousse de vanille

Pourquoi mon riz au lait a laissé la place à cette crème coco aux petites billes vertes

On aime toujours le côté régressif du riz au lait, mais on le trouve souvent trop lourd en fin de repas. Avec ce dessert coco kiwi en verrines, la base reste aussi réconfortante, mais la texture devient plus légère, presque aérienne, et le fruit apporte une acidité tonique qui nettoie le palais.

Étape 1 : la base coco-vanille qui remplace le riz au lait trop lourd

Pour réussir une crème coco perles du Japon kiwi vraiment soyeuse, on commence par une bonne infusion. Lait de coco, lait choisi, sucre de canne et gousse de vanille fendue chauffent à feu doux, juste au frémissement. Cette cuisson douce permet à la vanille de parfumer le mélange sans l’épaissir brutalement ni faire accrocher la future crème au fond de la casserole.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chauffer lait de coco, lait, sucre et vanille fendue à feu doux, sans faire bouillir. Technique : Ajouter les perles du Japon en pluie et remuer souvent pour qu’elles n’attachent pas. Cuisson : Laisser frémir 10 à 15 minutes, jusqu’à ce que les perles deviennent translucides et bien tendres. Finition : Répartir en verrines, laisser tiédir puis réfrigérer au moins 2 h avant d’ajouter les billes de kiwi.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 2 h 25 🔍 Le secret de l’expert Les perles du Japon libèrent leur amidon dans le mélange coco-lait ; au froid, cette liaison naturelle donne une crème nappante, sans gélatine ni œufs. ✨ Le twist gourmand : Ajouter coco râpée légèrement torréfiée et éclats de pistaches pour un joli contraste fondant–croquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire bouillir vivement la crème avec les perles ou poser les kiwis sur une base tiède : texture collante garantie et fruits ternes.

Les astuces de chef : rattrapages, variantes et présentation qui bluffe la tablée

Si la crème reste un peu fluide chaude, on la laisse se resserrer au froid. Trop ferme après repos ? On ajoute une cuillère de lait froid. Filmées, les verrines se gardent deux jours ; on n’ajoute le kiwi et les autres fruits qu’à la dernière minute.