Ne servez plus votre gratin du dimanche avant d’avoir essayé cette recette de pommes de terre croustillantes

Un dimanche, il a osé remplacer le gratin familial par des donuts de pomme de terre croustillants. À la table du poulet rôti, même sa belle-mère a vacillé.

Dans le four, on attend d’ordinaire le gratin dauphinois qui dore tranquillement. Ce soir-là, pourtant, une autre odeur a pris le dessus : celle de pommes de terre croustillantes, de fromage fondu et d’épices légèrement fumées. Sur la table, pas de plat familial gratiné, mais une assiette de petits anneaux dorés qui craquent sous la dent avant de révéler un cœur moelleux.

Il a remplacé le gratin par des donuts de pomme de terre, une seule fois, pour voir ; le dimanche suivant, c’est sa belle-mère qui a demandé si on en referait. Pour obtenir ce résultat, il suffit de maîtriser trois points clés : une purée bien sèche, une double panure et une friture qui ne les rend jamais gras. Voilà comment y arriver à tous les coups.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de pommes de terre à chair farineuse

✅ 80 g de fromage râpé, sel, poivre, paprika doux, curry doux

✅ 2 œufs, 20 à 40 g de farine + 50 g pour la panure

✅ 80 à 100 g de cornflakes nature et huile de friture neutre

Pourquoi ces donuts de pomme de terre font oublier le gratin du dimanche

On retrouve tout ce qu’on aime dans un gratin : le goût doux de la pomme de terre, le fromage généreux, ce côté réconfortant qui appelle la grande cuillère. Mais ici, chaque bouchée est enveloppée d’une croûte dorée qui claque franchement sous la dent. La forme d’anneau amuse les enfants ; les adultes y voient un accompagnement festif qui change vraiment des plats servis d’habitude. Même la belle-mère, attachée au gratin dominical, y revient sans négocier.

La méthode inratable pour des donuts de pomme de terre croustillants et fondants

Le secret numéro un tient dans la purée : elle doit être bien sèche, sans lait ni beurre, préparée avec des pommes de terre à chair farineuse. On assaisonne généreusement, on ajoute le fromage râpé, puis juste assez de farine pour obtenir une pâte qui se tient sans coller. Viennent ensuite le façonnage en anneaux, un court repos au frais et la fameuse double panure aux cornflakes qui garantit une croûte très croustillante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher les pommes de terre, les cuire à l’eau salée jusqu’à ce qu’elles s’écrasent, bien les égoutter puis les écraser en purée sans lait ni beurre pour obtenir une base bien sèche. Technique : Ajouter sel, poivre, paprika, curry et fromage râpé ; incorporer un peu de farine jusqu’à une pâte souple, former des boules puis des anneaux et les placer 10 à 15 minutes au réfrigérateur. Cuisson : Préparer trois récipients avec œufs battus, farine et cornflakes écrasés ; passer chaque donut dans œuf, farine, œuf, farine puis cornflakes avant de les plonger dans une huile bien chaude, sans fumer. Finition : Laisser dorer environ deux minutes de chaque côté, égoutter sur papier absorbant et servir immédiatement, quand le cœur est encore fondant et légèrement filant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert En desséchant bien la purée, l’amidon se concentre ; la pâte demande moins de farine et reste fondante à cœur. Le repos au froid fixe la forme des anneaux, tandis que la double panure aux cornflakes crée une enveloppe qui dore vite et empêche l’huile de pénétrer. ✨ Le twist gourmand : Pour une version façon gratin dauphinois, ajouter un peu d’ail et de muscade dans la purée, choisir du comté râpé et servir les donuts avec une petite sauce chaude à la crème et à l’ail. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter du lait ou du beurre dans la purée avant le façonnage ; on est obligé de surdoser la farine, les donuts deviennent lourds et boivent l’huile.

Comment servir et conserver ces donuts de pomme de terre qui remplacent le gratin

On les sert brûlants, en apéritif avec une sauce au yaourt citronnée, une mayonnaise au paprika ou une crème ciboulette bien fraîche. À table, ces donuts de pomme de terre croustillants accompagnent un poulet rôti, une salade verte bien vinaigrée ou des légumes rôtis. S’il en reste, on les garde au réfrigérateur dans une boîte hermétique et on les réchauffe au four ou à l’airfryer pour rendre la panure à nouveau croquante.