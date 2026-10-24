Ne servez plus votre gratin du dimanche avant d’avoir essayé cette recette de pommes de terre croustillantes
Un dimanche, il a osé remplacer le gratin familial par des donuts de pomme de terre croustillants. À la table du poulet rôti, même sa belle-mère a vacillé.
Dans le four, on attend d’ordinaire le gratin dauphinois qui dore tranquillement. Ce soir-là, pourtant, une autre odeur a pris le dessus : celle de pommes de terre croustillantes, de fromage fondu et d’épices légèrement fumées. Sur la table, pas de plat familial gratiné, mais une assiette de petits anneaux dorés qui craquent sous la dent avant de révéler un cœur moelleux.
Il a remplacé le gratin par des donuts de pomme de terre, une seule fois, pour voir ; le dimanche suivant, c’est sa belle-mère qui a demandé si on en referait. Pour obtenir ce résultat, il suffit de maîtriser trois points clés : une purée bien sèche, une double panure et une friture qui ne les rend jamais gras. Voilà comment y arriver à tous les coups.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 600 g de pommes de terre à chair farineuse
- ✅ 80 g de fromage râpé, sel, poivre, paprika doux, curry doux
- ✅ 2 œufs, 20 à 40 g de farine + 50 g pour la panure
- ✅ 80 à 100 g de cornflakes nature et huile de friture neutre
Pourquoi ces donuts de pomme de terre font oublier le gratin du dimanche
On retrouve tout ce qu’on aime dans un gratin : le goût doux de la pomme de terre, le fromage généreux, ce côté réconfortant qui appelle la grande cuillère. Mais ici, chaque bouchée est enveloppée d’une croûte dorée qui claque franchement sous la dent. La forme d’anneau amuse les enfants ; les adultes y voient un accompagnement festif qui change vraiment des plats servis d’habitude. Même la belle-mère, attachée au gratin dominical, y revient sans négocier.
La méthode inratable pour des donuts de pomme de terre croustillants et fondants
Le secret numéro un tient dans la purée : elle doit être bien sèche, sans lait ni beurre, préparée avec des pommes de terre à chair farineuse. On assaisonne généreusement, on ajoute le fromage râpé, puis juste assez de farine pour obtenir une pâte qui se tient sans coller. Viennent ensuite le façonnage en anneaux, un court repos au frais et la fameuse double panure aux cornflakes qui garantit une croûte très croustillante.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Éplucher les pommes de terre, les cuire à l’eau salée jusqu’à ce qu’elles s’écrasent, bien les égoutter puis les écraser en purée sans lait ni beurre pour obtenir une base bien sèche.
- Technique : Ajouter sel, poivre, paprika, curry et fromage râpé ; incorporer un peu de farine jusqu’à une pâte souple, former des boules puis des anneaux et les placer 10 à 15 minutes au réfrigérateur.
- Cuisson : Préparer trois récipients avec œufs battus, farine et cornflakes écrasés ; passer chaque donut dans œuf, farine, œuf, farine puis cornflakes avant de les plonger dans une huile bien chaude, sans fumer.
- Finition : Laisser dorer environ deux minutes de chaque côté, égoutter sur papier absorbant et servir immédiatement, quand le cœur est encore fondant et légèrement filant.
Comment servir et conserver ces donuts de pomme de terre qui remplacent le gratin
On les sert brûlants, en apéritif avec une sauce au yaourt citronnée, une mayonnaise au paprika ou une crème ciboulette bien fraîche. À table, ces donuts de pomme de terre croustillants accompagnent un poulet rôti, une salade verte bien vinaigrée ou des légumes rôtis. S’il en reste, on les garde au réfrigérateur dans une boîte hermétique et on les réchauffe au four ou à l’airfryer pour rendre la panure à nouveau croquante.
En bref
- 🍽️ Un dimanche soir, un cuisinier du dimanche sert des donuts de pomme de terre à la place du gratin classique devant sa belle-mère interloquée.
- 🔥 Purée bien sèche, fromage râpé, farine dosée et double panure aux cornflakes transforment ces donuts de pomme de terre en bouchées crousti-fondantes.
- 🤔 Entre version façon gratin dauphinois et astuces SOS pour donuts qui boivent l’huile, chaque détail cache le secret qui a bluffé la belle-mère.
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