Les paysagistes n'en peuvent plus de le répéter : tailler ce bois précis sur une glycine en automne la prive de fleurs durant 3 ans

Sous la masse de feuillage, votre façade a disparu et vous hésitez à sortir le sécateur. Jusqu’où tailler la glycine en automne sans ruiner les prochaines floraisons ?

Mur englouti, volets coincés, gouttière disparue sous un nuage de tiges… Quand une **glycine** s’est emballée, la tentation est grande de tout couper d’un coup. Avec, en toile de fond, la même inquiétude pour beaucoup de jardiniers : si l’on taille trop court en automne, la plante va-t-elle y passer ?

Bonne nouvelle, la glycine fait partie des grimpantes les plus robustes du jardin. Elle a même supporté sans broncher des tailles musclées dans bien des cours et façades. Mais entre raccourcir les jeunes pousses et scier dans le vieux bois, les conséquences ne sont pas les mêmes pour la floraison des prochaines années. Quelques repères simples permettent de savoir jusqu’où aller sans la tuer.

Repérer ce qu’il faut garder avant de sortir le sécateur

Une glycine mûre a construit au fil des ans une vraie **charpente** : de grosses branches brunes, épaisses, qui serpentent le long du mur ou du support. C’est ce squelette qu’il faut préserver autant que possible. Sur cette base partent, chaque année, des tiges plus fines, souvent vertes puis légèrement boisées en fin de saison. Ce sont ces pousses de l’année qui ont envahi la façade et que l’on peut raccourcir sans état d’âme. Les futures grappes se forment surtout près du **vieux bois**, sur de courts rameaux : mieux vaut donc penser à les rapprocher de la charpente plutôt qu’à tout refaire à zéro.

Taille d’automne : jusqu’où peut-on couper sans se priver de fleurs ?

Entre la fin de l’été et la chute complète des feuilles, l’objectif est de remettre de l’ordre. On peut tailler toutes les longues pousses qui partent dans tous les sens, en les rabattant franchement à quelques dizaines de centimètres de leur point de départ et en gardant plusieurs bourgeons sur chacune. Cela suffit souvent à dégager fenêtres, volets et gouttières. En revanche, on évite de couper les grosses branches ligneuses bien placées : elles structurent la plante et portent les floraisons futures. Une intervention très sévère dans ce vieux bois se garde pour les cas vraiment problématiques et retarde alors la floraison de deux à trois ans, même si la plante survit très bien.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Risque pour la plante Faible 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La glycine est très vigoureuse. En automne, en se contentant de raccourcir fortement les pousses de l’année tout en conservant plusieurs bourgeons, on freine son ardeur sans épuiser sa charpente, ni compromettre durablement la floraison. 💡 Le petit plus : marquer au ruban les grosses branches que l’on souhaite absolument garder avant de tailler, pour éviter un coup de sécateur mal placé dans le vieux bois. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tout rabattre au ras du tronc ou supprimer plusieurs grosses branches de charpente d’un seul coup, au risque de perdre la floraison pendant deux à trois ans.

Après l’automne : garder la main sans tout recommencer

Nous avons tous déjà laissé une glycine filer quelques années, avant de nous retrouver débordés. Pour éviter d’en arriver là à nouveau, une taille plus précise vers février a très bien fonctionné dans de nombreux jardins : une fois les feuilles tombées, on reprend chaque rameau déjà raccourci à l’automne et on le taille à seulement quelques centimètres du vieux bois, en conservant deux ou trois bourgeons. D’ailleurs, combinée à une taille estivale légère après floraison, cette routine biannuelle de **taille automne glycine** suffit à garder une plante florifère et un mur bien dégagé, sans jamais la mettre en danger.