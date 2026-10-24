Apéro : cette couronne feuilletée au brie fait oublier les cubes de jambon, mais gare à ce geste

À l’apéro, vos invités oublient instantanément les cubes sur cure-dents quand arrive cette couronne feuilletée brie, confiture et noix. En 20 minutes au four, vous servez un centre de table fondant qui se déchire à la main.

Fini les cubes de jambon et de fromage à l’apéro : la couronne feuilletée au brie, confiture et noix

L’odeur de pâte dorée qui sort du four, le fromage qui file quand on tire sur une part… On est loin des petits cubes de jambon et de fromage piqués sur des cure-dents. Ici, la pâte feuilletée craque sous la dent, le brie devient coulant et la confiture laisse une trace fruitée sur les doigts.

Au centre de la table, cette couronne se partage comme un pain chaud. On attrape un morceau, les noix croquent, le jambon relève le tout et le romarin parfume l’air. Une fois qu’on a servi cette couronne feuilletée brie confiture noix, les cure-dents ne ressortent plus du placard.

Les ingrédients indispensables 1 pâte feuilletée ronde pur beurre (230–250 g)

(230–250 g) 200 g de brie bien crémeux

80–100 g de jambon cru ou blanc, en fines tranches

60 g de confiture de figues, framboises ou fruits rouges

50 g de cerneaux de noix concassés

1 œuf pour la dorure

1 c. à soupe de graines de sésame

2 brins de romarin frais

Pourquoi cette couronne feuilletée fait oublier les cubes sur cure-dents

Dans cette version, on transforme un simple plateau de fromage en vrai plat à partager. Le brie coulant s’entoure de confiture et de jambon ; chaque bouchée est sucrée-salée, croquante et fondante à la fois. On se sert à la main, on tire une part, les filaments de fromage suivent, les conversations aussi.

Autre avantage : tout cuit sur une seule plaque, en 20 minutes à 200 °C. Pas besoin d’aligner des verrines ou de surveiller plusieurs fournées. On prépare la couronne à l’avance, on l’enfourne au moment où les invités arrivent, elle sort du four pile au bon moment.

Pas à pas : comment former une couronne feuilletée parfaite

La réussite tient à trois points : une pâte feuilletée bien froide, un four vraiment chaud et une garniture répartie en couche fine mais continue. On marque d’abord un cercle au centre avec une petite assiette. Autour, on étale la confiture, puis le jambon en lanières, les tranches de brie et enfin les noix.

On retire l’assiette, on découpe 8 triangles au centre, comme une pizza. Chaque pointe se rabat vers l’extérieur, par-dessus la garniture, et se pince légèrement dans la pâte du bord. Cette technique enferme le fromage et donne ce dessin de couronne dorée qui fait tout l’effet à l’apéro.

Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, dérouler la pâte bien froide sur une plaque et marquer un cercle central avec une petite assiette. Technique : Étaler la confiture en couronne, ajouter le jambon en lanières, le brie en tranches épaisses et les noix concassées, puis découper le centre en 8 triangles et rabattre les pointes vers l’extérieur. Cuisson : Badigeonner la pâte avec l’œuf battu, parsemer de sésame et enfourner environ 20 minutes à 200 °C, jusqu’à ce que la pâte soit bien gonflée et dorée. Finition : Laisser reposer 5 minutes, ajouter un peu de confiture et le romarin sur le dessus, puis servir tiède au centre de la table.

Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Pâte très froide et four bien préchauffé à 200 °C : le beurre pris en couches gonfle vite, la couronne se développe sans s’affaisser. La garniture reste en fine couche continue, ce qui évite les fuites de fromage et garde le dessous croustillant. ✨ Le twist gourmand : À la sortie du four, passer un voile de confiture tiédie au pinceau sur la pâte et ajouter une pincée de fleur de sel sur le brie visible pour renforcer le contraste sucré-salé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Charger trop en fromage ou en confiture : la pâte s’ouvre, le brie s’échappe sur la plaque et le feuilletage du dessous se détrempe.

Variantes & idées d’accompagnements pour l’apéro

Autour de la couronne, on peut poser des grains de raisin, des lamelles de poire ou quelques quartiers de pomme pour apporter de la fraîcheur. Une petite salade de mâche avec noix et vinaigrette légère complète très bien ce feuilletage généreux.

On peut aussi jouer avec les accords : noisettes à la place des noix, confiture d’abricot avec jambon cru, ou un fromage plus typé comme le reblochon. En été, on remplace le romarin par du thym ; pour les fêtes, on sert la couronne sur une grande planche, entourée de charcuterie, comme une vraie pièce maîtresse d’apéritif.