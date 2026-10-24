Deux voisins ont vu débarquer des taupes dans leur jardin en avril : un seul a réussi à les faire fuir avec une simple bouteille

Taupinières en série, pelouse cabossée : le scénario se répète dans de nombreux jardins chaque printemps. Une astuce inoffensive, fondée sur les vibrations du sol, promet pourtant de les faire fuir sans les tuer.

Un matin, la pelouse semble labourée : des petites collines de terre ont poussé partout, signe qu’une taupe a élu domicile. Entre massif retourné et gazon gondolé, nous avons tous déjà rêvé d’une solution efficace qui ne la tue pas. Bonne nouvelle : cette solution existe, et elle tient dans un objet du quotidien.

Pendant des années, les jardiniers ont essayé de noyer les taupes, de les asphyxier aux boules antimites ou aux chiffons imbibés d’alcool. Le spécialiste Alain Baraton l’a rappelé dans Notre Temps : toutes ces méthodes spectaculaires, « cela ne marche pas ! ». La vraie faiblesse de la taupe, ce sont les vibrations du sol… que l’on peut déclencher avec une simple bouteille plantée dans le jardin.

La taupe, voisine gênante mais alliée du jardin

Sous nos pieds, la taupe européenne creuse un véritable métro de galeries pour chasser, se reposer et élever ses petits. La terre rejetée a formé ces petits volcans qu’on appelle taupinières, qui abîment les massifs et cassent l’illusion du gazon parfait. Paradoxalement, cet animal a aussi aéré le sol et a déjà englouti quantité de larves d’insectes nuisibles.

Ce petit mammifère voit très mal mais possède une ouïe et un sens du toucher remarquablement fins. Il perçoit la moindre vibration anormale : un choc répété, un bourdonnement sourd, un piquet qui tremble. Quand le sol a vibré en continu, la taupe a souvent préféré déplacer ses galeries un peu plus loin, hors du jardin.

L’objet inoffensif que les taupes détestent : la bouteille sur piquet

C’est cette hypersensibilité qui rend si efficace une simple bouteille en plastique vide, posée sur un piquet métallique près des taupinières. Le vent fait tourner ou vibrer la bouteille, qui cogne légèrement contre le métal ; ces petites secousses descendent dans la terre comme un signal d’alerte continu. La taupe, stressée, a alors cherché un terrain plus calme pour installer son “appartement” de galeries.

Pour faire fuir les taupes avec une bouteille en plastique, il suffit de récupérer quelques bouteilles vides et des piquets métalliques rigides, type fers à béton. On enfonce fermement les piquets dans le sol, on retourne les bouteilles goulot vers le bas, et on vérifie qu’elles tournent ou vibrent librement au moindre souffle de vent. Placer plusieurs dispositifs autour des zones actives a déjà suffi, chez de nombreux jardiniers, à faire migrer discrètement les taupes vers le terrain voisin.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Coût ≈ 0 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La taupe fuit les zones où le sol vibre en continu, qu’elle perçoit comme dangereuses. 💡 Le petit plus : Peindre les bouteilles les rend plus discrètes et protège le plastique. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Abandonner après deux jours au lieu d’attendre plusieurs semaines.

Varier les vibrations et éviter les faux pas

Pour amplifier l’effet, on peut bricoler un petit moulin à vent en bouteille ou un carillon de tiges de bambou décoratif. Ces systèmes vibrants restent inoffensifs, coûtent presque rien et complètent très bien les bouteilles sur piquets ; reste à éviter quelques erreurs classiques.

Piquets trop souples ou peu profonds.

Une seule bouteille pour tout le jardin.

Ajout de produits toxiques comme le tourteau de ricin.