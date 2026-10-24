Bois de chauffage à 7 euros le stère : pourquoi une simple inscription en mairie avant fin octobre permet d'éviter la flambée des prix

À La Gaude, des habitants sont repartis de la forêt communale avec des remorques de bois quasi gratuit alors que l’hiver approche. Entre affouage communal et ventes de bois, votre propre mairie pourrait proposer bien plus que vous ne l’imaginez.

Dans certaines mairies françaises, l’hiver commence par une bonne surprise : des habitants repartent de la forêt communale avec des remorques pleines de bûches… sans passer par le vendeur de bois. À La Gaude, dans les Alpes-Maritimes, cette scène a déjà eu lieu et a changé la donne pour des dizaines de foyers.

Alors que les premiers feux de cheminée se préparent et que la facture énergie fait grimacer, une question devient urgente. Et si votre propre mairie pouvait, elle aussi, vous donner ou vous vendre du bois de chauffage à prix dérisoire avant l’arrivée du froid mordant ?

Quand une commune distribue gratuitement des stères à ses habitants

En 2024, La Gaude a profité de travaux pour créer une piste de défense contre les incendies à La Rourière. Des arbres devaient de toute façon être abattus. Plutôt que de laisser ce bois se perdre, la commune a permis aux habitants inscrits de venir le couper et le récupérer gratuitement pour se chauffer. Résultat : 187 foyers inscrits, 160 rendez-vous honorés et environ 380 stères de bois repartis vers des maisons bien chauffées.

Cette opération n’avait rien de magique, elle s’appuyait sur une règle ancienne mais toujours valable : l’affouage communal. D’autres communes ont joué le jeu, souvent à prix très réduit. À Courtelevant (Territoire de Belfort), certaines essences sont proposées à 7 € le stère et d’autres à 12 €. À Arcey (Doubs), le stère est affiché à 8,50 €, à Pagny-sur-Moselle à 13 €, et à Onans à 7,50 €. Ailleurs, comme à Savoisy en Côte-d’Or, la campagne 2026‑2027 était facturée 50 € par foyer, tandis qu’à Laon (Aisne), la Ville a vendu du bois de coupes de sécurité 25 €/m³ aux habitants.

Affouage communal : comment votre mairie peut vous fournir du bois

Derrière ces opérations se cache une pratique encadrée par le Code forestier : l’affouage. Quand une commune possède une forêt, son conseil municipal peut décider de réserver une partie des coupes aux besoins domestiques des habitants. Le bois est alors destiné à leur consommation personnelle et ne peut pas être revendu. Selon l’Office national des forêts (ONF), cette pratique reste répandue dans certaines régions forestières, avec du bois parfois gratuit, parfois facturé au forfait ou au stère, sur pied ou déjà abattu.

Nous avons tous déjà vu la facture de bois de chauffage s’envoler en automne. L’affouage peut changer la donne, mais il impose des règles : résidence réelle dans la commune, inscription en mairie dans un délai souvent court (parfois dès septembre), usage strictement personnel et respect d’un règlement de sécurité. Quand le bois est à couper soi-même, il faut du matériel adapté, un vrai savoir-faire et, bien souvent, une assurance responsabilité civile. D’ailleurs, il ne faut pas imaginer des bûches livrées au pas de la porte, mais plutôt un bois local à aller chercher et à travailler.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie sur la facture importante 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’affouage permet à la commune de valoriser des coupes nécessaires de sa forêt en réservant le bois aux habitants, à des tarifs locaux souvent très inférieurs à ceux du marché, parfois entre 7 et 15 € le stère. 💡 Le petit plus : lors de l’appel en mairie, demandez aussi s’il existe des ventes ponctuelles de bois issu de coupes de sécurité, même si aucun affouage formel n’est organisé. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : attendre le cœur de l’hiver pour se renseigner, alors que les inscriptions se terminent souvent entre septembre et fin octobre et que le bois fraîchement coupé doit sécher avant d’être brûlé.

Les bons réflexes pour savoir, dès cet automne, si vous y avez droit

Pour vérifier si votre mairie propose de l’affouage ou une vente de bois communal, la démarche tient en quelques étapes simples. Commencez par le site Internet de la commune en cherchant les mots « affouage », « bois de chauffage » ou « vente de bois communal ». Jetez un œil au bulletin municipal ou à l’application d’information locale, puis appelez le secrétariat. Au téléphone, pensez à poser au moins ces questions clés :

Une campagne d’affouage ou de vente de bois est-elle prévue pour l’hiver 2026‑2027, et jusqu’à quelle date peut-on s’inscrire ?

Quel volume moyen est attribué par foyer et à quel tarif (gratuit, forfait, prix au stère ou au m³) ?

Le bois est-il sur pied, déjà abattu ou façonné, et comment doit-on le transporter ?

Faut-il une assurance responsabilité civile ou un matériel spécifique pour exploiter le bois sur place ?

L’urgence est réelle : à Courtelevant, les inscriptions se ferment le 23 octobre 2026, à Arcey et Pagny-sur-Moselle le 30 octobre, à Onans le 21 octobre. Après cette fenêtre, il faudra souvent attendre l’année suivante. Si votre commune n’a pas de forêt, demandez si l’intercommunalité vend du bois comme à Laon, ou regardez les aides disponibles (dont le chèque énergie, entre 48 et 277 € en 2026) via la CAF, le CCAS ou le FSL. Un simple appel aujourd’hui peut alléger très concrètement votre budget bois de tout l’hiver.