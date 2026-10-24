Deux voisins ont brûlé leurs feuilles mortes au jardin, l'un sous la pluie, l'autre par canicule : c'est la police municipale qui a tranché

Au fond d’un lotissement, deux voisins choisissent de brûler leurs feuilles mortes, l’un en pleine canicule, l’autre juste après la pluie. Quand la police municipale arrive, ils réalisent que la météo ne pèse pas lourd face à la loi.

Au fond du lotissement, deux voisins ont eu la même idée pour alléger la corvée d’automne : brûler un gros tas de feuilles mortes au fond du jardin. Le premier a allumé son feu en pleine canicule, le second a attendu les premières pluies.

Les fumées se sont vues de loin, les odeurs ont vite gagné les terrasses voisines… et la voiture de la police municipale s’est arrêtée devant les deux portails, sans faire de différence. Car pour la loi, météo, saison ou température ne changent rien.

Canicule ou pluie : pourquoi le feu de feuilles reste illégal

En France, le brûlage des déchets verts – feuilles mortes, tontes, tailles de haies – a été interdit toute l’année par le Règlement sanitaire départemental. Comme le rappelle Service-public.fr, « il est interdit de les brûler à l’air libre ou dans un incinérateur de jardin, même sur un terrain privé ». Les rares dérogations d’écobuage agricole ou de végétaux malades restent très encadrées et se vérifient toujours en mairie.

Cette règle ne s’est jamais souciée du thermomètre. Elle répond à un enjeu de santé publique : un feu de feuilles, surtout humides, dégage des fumées épaisses, des particules fines, mais aussi des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des dioxines, que les collectivités jugent nocifs pour la qualité de l’air.

Ce que la police municipale regarde vraiment : la fumée, pas le ciel

Dans les deux jardins, la scène a été la même : un panache blanc visible de la rue, une odeur âcre, un voisin qui a appelé la mairie ou les pompiers. Police municipale ou gendarmerie peuvent alors constater le feu, rappeler la loi ou dresser un procès-verbal.

Le brûlage des feuilles mortes expose à une contravention de 4ᵉ classe, avec une amende pouvant atteindre 750 €. Certains règlements citent encore 450 €. Les agents commencent souvent par un rappel à la loi, mais peuvent verbaliser sans plainte préalable d’un voisin, surtout en cas de récidive ou de fumées répétées.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Amende évitée jusqu’à 750 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En remplaçant le feu par le compost, le paillage, le broyage ou la déchetterie, on respecte le Règlement sanitaire départemental et les arrêtés préfectoraux, on ne produit plus de fumées polluantes et l’on transforme chaque sac de feuilles en ressource pour le jardin. 💡 Le petit plus : certaines communes prêtent ou louent des broyeurs et organisent des collectes de déchets verts à l’automne, un rapide passage sur le site de la mairie permet de repérer ces services. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Petit feu après pluie : croire qu’il échappe à l’interdiction de brûler les déchets verts valable toute l’année.

Feuilles mortes : des solutions légales bien plus futées qu’un brasero

Nous avons tous déjà rêvé d’en finir en une flambée. Pourtant, compostage, paillage, broyage ou déchetterie se sont révélés bien plus malins. En un à deux ans, un tas de feuilles devient un amendement organique gratuit, parfait pour le potager, les massifs ou les jeunes arbres.

Un broyeur partagé entre voisins, un râteau plutôt qu’un souffleur, ou les collectes de déchets verts organisées par la commune limitent aussi les trajets et les tensions. Le jardin reste propre, le sol est mieux nourri et personne ne guette plus la voiture de police au coin de la rue.