Ma voisine ne garde plus ses figues pour le dessert : cette tarte butternut-camembert rend tout le monde accro

Tout l’immeuble en parle : la tarte figues butternut camembert de ma voisine disparaît toujours en quelques minutes. Sa manière de trancher, d’assembler puis de cuire réserve une surprise à chaque bouchée.

Dans la cage d’escalier, on sait tout de suite quand la voisine a sorti sa plaque du four. L’odeur chaude de camembert qui fond, de pâte feuilletée croustillante et de courge rôtie se mélange à un parfum sucré de figues et de miel. On pense à un dessert… jusqu’à ce qu’on aperçoive la tarte sur la table, dorée, brillante, parsemée de noix.

Son secret tient en une idée toute simple : alterner fines tranches de butternut, quartiers de figues et lamelles de camembert sur une pâte bien beurrée. Une tarte figues butternut camembert qui affiche un jeu de textures parfait entre fondant, coulant et croquant. Une fois qu’on y goûte, on comprend pourquoi tout le monde réclame une deuxième part ; encore faut-il maîtriser les bons gestes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre ronde (28–30 cm)

✅ 500 g de chair de butternut + 4 à 6 figues fraîches bien mûres

✅ 1 camembert crémeux (≈ 250 g) + 30 g de cerneaux de noix

✅ 1 jaune d’œuf, 1 à 1,5 c. à s. de miel, sel fin, poivre

Pourquoi les figues ne devraient pas rester au dessert

Dans cette tarte salée, la figue joue à fond la carte du sucré-salé. Sa chair juteuse caramélise légèrement avec le miel et s’accorde à la douceur de la butternut. En face, le camembert, fromage à pâte molle au caractère affirmé, apporte le relief lacté qui empêche le plat de virer en dessert déguisé.

Le trio butternut – figues – camembert fonctionne d’autant mieux qu’on respecte les textures. La courge doit devenir fondante, le fromage couler sans se sauver, les figues rester visibles. Le tout posé sur une pâte feuilletée pur beurre bien cuite offre ce contraste croustillant / moelleux qui fait qu’on se ressert sans réfléchir.

La méthode de ma voisine, pas à pas

La réussite tient d’abord à une découpe très fine de la courge : des tranches de 3 à 5 mm, pas plus, pour cuire à cœur sans détremper la pâte. Autre réflexe de pro : glisser la tarte sur une plaque préchauffée à 200 °C ; le dessous saisit net, le feuilletage pousse, les jus des figues et du camembert restent en surface.

Enfin, le montage en alternance est capital. On chevauche butternut, figues et camembert en une seule couche régulière pour que chaque bouchée offre le même équilibre ; un mince filet de miel, quelques noix, et le four fait le reste.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four, plaque incluse, à 200 °C. Éplucher la butternut, retirer graines et fibres, la couper en tranches de 3 à 5 mm. Tailler figues et camembert en rondelles, concasser les noix. Technique : Dérouler la pâte sur son papier sur la plaque chaude. Disposer en alternance butternut, figues, camembert en couche unique, saler, poivrer, parsemer de noix, napper d’un mince filet de miel. Cuisson : Replier les bords vers l’intérieur, dorer à l’œuf. Enfourner 25 à 35 minutes à 200 °C, jusqu’à pâte bien dorée, butternut fondante et fromage coulant mais non brûlé. Finition : À la sortie du four, ajouter quelques noix et, si besoin, un dernier filet de miel. Servir chaud ou tiède avec une salade de roquette ou de mâche.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 40–50 min 🔍 Le secret de l’expert Tranches fines de butternut et plaque saisissante sous la pâte limitent l’absorption des jus ; le feuilletage reste croustillant tandis que figues et fromage confisent légèrement avec le miel discret. ✨ Le twist gourmand : Ajouter thym frais et une pincée de piment d’Espelette avant cuisson, puis quelques gouttes de jus de citron sur les figues à la sortie du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper la butternut en tranches épaisses ou surcharger le centre de garniture ; la pâte se détrempe. Éviter aussi le micro-ondes pour le réchauffage.

Conserver et réchauffer sans ruiner le feuilletage

On laisse la tarte figues butternut camembert refroidir avant de la glisser, bien couverte, au réfrigérateur pour 24 à 48 heures. Pour retrouver le croustillant, passage obligé au four : 10 minutes à 160 °C sur plaque chaude suffisent à réveiller le feuilletage sans recuire la garniture.