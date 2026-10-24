Les paysagistes n'en peuvent plus de le répéter : sur une pelouse gorgée d'eau en automne, ce tracé à 50 cm hérité des anciens règle tout

Après chaque averse, votre jardin se transforme en bourbier et l'eau ne s’évacue plus. Une vieille méthode de drainage en arête de poisson pourrait tout changer, à condition de l’adapter correctement.

Après chaque averse, votre pelouse ressemble à une éponge détrempée, les flaques restent et les massifs baignent dans la boue.

Souvent, ce scénario vient d’un sol argileux très compact ou d’un terrain en cuvette où toute l’eau de pluie se concentre. Les anciens agriculteurs avaient pourtant une solution ingénieuse : le drainage en arête de poisson, ou drainage en épis.

Jardin gorgé d’eau : quand faut-il vraiment s’inquiéter ?

Un peu d’eau après l’orage reste normal ; le vrai souci commence quand les flaques ont persisté plusieurs jours et que le gazon noircit. Pour tester, creusez un trou de 30 × 30 × 30 cm, remplissez-le d’eau et, si le niveau a à peine baissé après quatre heures, le sol draine très mal.

Dans les sols argileux, une croûte dure, la battance, bloque l’infiltration ; sur un terrain en cuvette ou en point bas, les eaux de ruissellement se retrouvent piégées. Résultat : racines asphyxiées, mauvaises odeurs et pelouse impraticable.

Le drainage en arête de poisson, la technique méconnue qui change tout

Le principe du drainage en arête de poisson est simple : une tranchée principale suit la pente du terrain et collecte plusieurs branches en biais, espacées de 3 à 5 mètres. Dans chaque tranchée, un drain français (tuyau perforé) repose sur du gravier drainant, enveloppé de géotextile, avec une pente d’au moins 1 cm par mètre vers un exutoire.

Ainsi, l’eau excédentaire est captée dans tout le volume de sol gorgé, puis redirigée au lieu de stagner en surface. Concrètement, chaque branche comprend :

une tranchée d’environ 50 cm de profondeur ;

un tuyau drainant de 80 à 100 mm ;

au moins 10 cm de gravier.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Confort du jardin Haute 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le réseau en épis intercepte l’eau dans les couches superficielles saturées, la fait circuler dans les drains perforés en pente, puis l’évacue vers une zone où le sol peut l’absorber progressivement. 💡 Le petit plus : placer les drains légèrement en dehors des zones de passage limite les affaissements et permet de replanter juste au-dessus. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : creuser sans vérifier la pente ni l’exutoire et diriger l’eau vers le voisin ; le réseau devient inefficace et source de conflit.

Mettre en place le réseau sans erreur (ni conflit de voisinage)

Avant de creuser, il faut définir l’exutoire : puits perdu, noue plantée ou zone d’infiltration au point bas du jardin, voire réseau d’eaux pluviales autorisé. Les articles 640, 641 et 681 du Code civil interdisent d’aggraver l’écoulement vers le voisin ou de rejeter ces eaux dans les égouts.

Sur une petite surface, les travaux restent abordables : tracer le motif en épis, creuser à 40–60 cm, poser drains, gravier et géotextile, puis remettre la terre végétale ou la pelouse. En terrain complexe ou près des fondations, mieux vaut confier le dimensionnement à un paysagiste.

Sources Mon Jardin Ma Maison

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