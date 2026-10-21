Gratin dauphinois du vendredi : ne le servez plus avant d’avoir essayé ces donuts de pommes de terre

Prévu pour un gratin dauphinois bien sage, le dîner du vendredi a basculé le soir où les pommes de terre sont arrivées en donuts croustillants. Que se passe-t-il en cuisine pour qu’en quelques gestes, plus personne ne réclame le plat d’origine ?

Le vendredi soir, la cuisine sentait normalement la crème chaude, la muscade et le gratin dauphinois qu’on laisse dorer lentement au four. Pommes de terre en rondelles, plat bien beurré, croûte qui chante : le rituel paraissait intouchable.

Puis un soir, on a façonné les mêmes pommes de terre en petits anneaux dorés, servis brûlants sur la table. Résultat immédiat : plus personne ne demandait le gratin. Restent alors deux questions ; comment obtenir ces donuts de pommes de terre légers, et pourquoi fonctionnent-ils si bien ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 700 g de pommes de terre à chair farineuse

✅ 80 g de fromage râpé (emmental, comté ou gruyère)

✅ 2 œufs et 60 g de farine pour la panure

✅ Cornflakes nature écrasés et huile de friture neutre

Le gratin dauphinois du vendredi… jusqu’à ces donuts de pommes de terre

Ces donuts de pommes de terre gardent tout ce qu’on aime dans un gratin : la douceur des tubercules, le parfum du fromage fondu, ce côté rassurant qu’on attend d’un dîner de fin de semaine. Pourtant, leur forme ludique et leur croûte craquante transforment le repas en plateau à picorer.

Les enfants les attrapent avec les doigts, les adultes les trempent dans une sauce ; le plat prévu s’efface. On reste dans l’esprit du gratin dauphinois, mais servi en bouchées généreuses, parfaites pour un apéritif dinatoire ou pour bousculer la routine du vendredi.

Étape clé : la purée sèche et la panure qui font tenir les donuts de pommes de terre

Pour que ces bouchées restent légères, tout commence par une purée très sèche, simplement assaisonnée et enrichie de fromage râpé, sans lait ni beurre. On façonne ensuite des anneaux fermes, qu’on laisse raffermir au froid. La double panure œuf–farine, terminée dans des cornflakes écrasés, crée une coque bien étanche à l’huile.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pommes de terre en morceaux dans l’eau salée, les égoutter longuement puis les écraser en purée bien sèche. Technique : Ajouter sel, poivre, épices et fromage râpé, corriger avec un peu de farine si besoin, puis former des anneaux. Cuisson : Passer chaque anneau au froid quelques minutes, puis le rouler successivement dans œuf, farine, œuf, farine et cornflakes. Finition : Frire dans une huile chaude mais calme environ deux minutes par face, égoutter sur papier absorbant et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈40 min 🔍 Le secret de l’expert Purée sans liquide, amidon préservé, passage au froid : la pâte se tient. Ajoutée à la double panure, cette structure donne des donuts croustillants dehors, moelleux dedans, sans excès d’huile. ✨ Le twist gourmand : On peut mêler comté et mozzarella, puis poudrer les donuts de paprika fumé ou d’herbes fraîches. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais ajouter lait ou beurre dans la purée : elle boirait la farine, deviendrait lourde et les donuts s’imbiberaient d’huile.

Comment servir ces donuts de pommes de terre pour détrôner le gratin du vendredi

On les sert brûlants, à l’apéritif avec une sauce au yaourt citronné ou en garniture d’une volaille rôtie. Les restes se réchauffent quelques minutes au four, pour rendre à la panure son croustillant.