Vous achetez encore de la pâte à tarte en rouleau ? Cette boîte du placard la remplace en 30 s sans pétrir

Adieu la pâte en rouleau qui sèche au frigo : en trente secondes de secousses, une boîte hermétique promet une pâte à tarte maison fine et croustillante. Et si votre nouvelle routine du soir tenait dans ce geste sans robot ni vaisselle ?

Une pâte en rouleau triste, qui sèche au frigo, n’a rien à voir avec cette croûte maison dorée, fine sous la dent et qui embaume toute la cuisine.

On veut ce résultat sans robot ni vaisselle : une pâte à tarte express en boîte hermétique, sans pétrissage, qui chasse la pâte industrielle en rouleau avec trente secondes de secousses.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de farine de blé T55 (ou T45)

✅ 100 ml d’huile végétale (tournesol, colza ou olive douce)

✅ 100 ml d’eau à température ambiante + 1 c. à café rase de levure chimique

✅ 1/2 c. à café de sel fin (ou 30 g de sucre) + herbes, épices ou graines au choix

Les bons ratios pour une pâte à tarte express en boîte hermétique

On prépare ici une pâte brisée à l’huile, sans beurre, avec un ratio : 250 g de farine T45 ou T55, 100 ml d’huile, 100 ml d’eau, levure chimique et sel. En sucré, on réduit le sel et on ajoute 30 g de sucre pour une pâte à tarte minute à l’huile.

Geste par geste : comment obtenir une boule parfaite en 30 secondes

Cette pâte à tarte sans pétrissage tient au mouvement : dans la boîte, les secousses forment la boule à notre place. On la rassemble brièvement, on l’étale finement, puis on fonce un moule à tarte en métal, idéalement perforé, pour un fond croustillant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre dans une boîte hermétique farine, sel, levure, éventuels sucre, herbes ou épices, puis verser l’huile et l’eau. Technique : Fermer, secouer très énergiquement dans tous les sens 20 à 30 secondes, jusqu’à ce que la pâte s’agglomère en masse souple. Cuisson : Ouvrir, rassembler en boule sans pétrir, étaler sur environ 3 mm d’épaisseur entre deux feuilles de papier cuisson, foncer le moule. Finition : Piquer le fond, précuire 10 minutes à 200 °C sur la grille basse du four si la garniture est humide, puis terminer la cuisson avec la tarte.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 10/10 Temps 30 sec + 10 min 🔍 Le secret de l’expert Les secousses créent une émulsion eau–huile qui enrobe la farine et limite le réseau glutineux du gluten ; avec la levure chimique, on obtient une pâte courte et croustillante. ✨ Le twist gourmand : Dans la boîte, ajouter 1 c. de thym et ½ de cumin avant de secouer pour une tarte à la courge ; en sucré, sucre vanillé et zeste de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas pétrir la boule en sortant de la boîte ni rajouter de farine à l’excès ; la pâte deviendrait élastique et se rétracterait à la cuisson.

Personnaliser la base : versions salées, sucrées, aux herbes ou aux graines

Herbes de Provence, curry, paprika, graines de sésame ou de nigelle peuvent être secoués avec la farine pour une pâte à tarte maison sans robot parfumée. Si elle se rétracte, on la laisse reposer 30 à 60 minutes au frais avant une précuisson à blanc ; on obtient ainsi une pâte à tarte sans pâte industrielle qui supporte les garnitures les plus juteuses.