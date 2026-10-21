Vous achetez encore de la pâte à tarte en rouleau ? Cette boîte du placard la remplace en 30 s sans pétrir
Adieu la pâte en rouleau qui sèche au frigo : en trente secondes de secousses, une boîte hermétique promet une pâte à tarte maison fine et croustillante. Et si votre nouvelle routine du soir tenait dans ce geste sans robot ni vaisselle ?
Une pâte en rouleau triste, qui sèche au frigo, n’a rien à voir avec cette croûte maison dorée, fine sous la dent et qui embaume toute la cuisine.
On veut ce résultat sans robot ni vaisselle : une pâte à tarte express en boîte hermétique, sans pétrissage, qui chasse la pâte industrielle en rouleau avec trente secondes de secousses.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 250 g de farine de blé T55 (ou T45)
- ✅ 100 ml d’huile végétale (tournesol, colza ou olive douce)
- ✅ 100 ml d’eau à température ambiante + 1 c. à café rase de levure chimique
- ✅ 1/2 c. à café de sel fin (ou 30 g de sucre) + herbes, épices ou graines au choix
Les bons ratios pour une pâte à tarte express en boîte hermétique
On prépare ici une pâte brisée à l’huile, sans beurre, avec un ratio : 250 g de farine T45 ou T55, 100 ml d’huile, 100 ml d’eau, levure chimique et sel. En sucré, on réduit le sel et on ajoute 30 g de sucre pour une pâte à tarte minute à l’huile.
Geste par geste : comment obtenir une boule parfaite en 30 secondes
Cette pâte à tarte sans pétrissage tient au mouvement : dans la boîte, les secousses forment la boule à notre place. On la rassemble brièvement, on l’étale finement, puis on fonce un moule à tarte en métal, idéalement perforé, pour un fond croustillant.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mettre dans une boîte hermétique farine, sel, levure, éventuels sucre, herbes ou épices, puis verser l’huile et l’eau.
- Technique : Fermer, secouer très énergiquement dans tous les sens 20 à 30 secondes, jusqu’à ce que la pâte s’agglomère en masse souple.
- Cuisson : Ouvrir, rassembler en boule sans pétrir, étaler sur environ 3 mm d’épaisseur entre deux feuilles de papier cuisson, foncer le moule.
- Finition : Piquer le fond, précuire 10 minutes à 200 °C sur la grille basse du four si la garniture est humide, puis terminer la cuisson avec la tarte.
Personnaliser la base : versions salées, sucrées, aux herbes ou aux graines
Herbes de Provence, curry, paprika, graines de sésame ou de nigelle peuvent être secoués avec la farine pour une pâte à tarte maison sans robot parfumée. Si elle se rétracte, on la laisse reposer 30 à 60 minutes au frais avant une précuisson à blanc ; on obtient ainsi une pâte à tarte sans pâte industrielle qui supporte les garnitures les plus juteuses.
En bref
- 🍴 Aujourd’hui, une pâte à tarte express en boîte hermétique promet de remplacer définitivement la pâte industrielle en rouleau dans la cuisine du quotidien.
- 🥣 Une simple poignée d’ingrédients courants et quelques secousses suffisent pour obtenir une pâte brisée à l’huile, sans robot et sans pétrissage.
- 🔥 Astuces de cuisson, repos au frais et versions salées ou sucrées transforment cette pâte minute en base polyvalente, à tester sur vos prochaines tartes.
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