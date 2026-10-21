Apéro : ce feuilleté jambon-brie cache une surprise sucré-salé irrésistible qui a bluffé tous mes invités
À l’apéro, ce feuilleté jambon-brie arrive sur la table comme un classique rassurant. Mais sous sa croûte dorée, un cœur sucré-croquant change l’ambiance, si vous maîtrisez deux détails.
Mes amis pensaient croquer dans un simple feuilleté jambon‑brie… à la première bouchée, ils ont trouvé la confiture et les noix
La pâte feuilletée sort du four, dorée, gonflée, qui sent le beurre chaud et le jambon grillé. On s’attend simplement à un feuilleté jambon‑brie, rassurant, celui qu’on coupe sans y penser.
À la première bouchée pourtant, le brie coulant laisse filer une note fruitée, puis le croquant net des noix. Autour de la table, les regards se croisent ; on sait qu’on vient de signer un nouvel apéro maison.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 pâte feuilletée ronde pur beurre (230–250 g)
- ✅ 120 g de brie + 80 g de jambon en fines tranches
- ✅ 3 càs de confiture de figues, framboises ou fruits rouges
- ✅ 40 g de noix concassées, 1 œuf, 1 c. à café de sésame, romarin frais
La couronne feuilletée jambon‑brie qui cache un cœur confiture‑noix
C’est le principe de cette garniture sucré‑salé : en surface, un cercle doré façon feuilleté jambon‑brie, en dessous confiture, fromage et noix qui se mêlent. Cette couronne feuilletée jambon brie confiture noix bluffe tout le monde dès la découpe.
La confiture apporte le moelleux fruité, le jambon relève discrètement le brie, les noix gardent du croquant. Le tout reste simple à préparer, mais la sensation est celle d’un feuilleté de traiteur posé au centre de la table.
Pas à pas : comment former la couronne feuilletée sans se louper
Pour réussir, on retient trois règles. Garder la pâte feuilletée bien froide, étaler la garniture en anneau fin autour d’un bol, et ne pas trop charger en fromage. Ainsi, le dessous ne se détrempe pas et la couronne gonfle joliment à 200 °C.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer à 200 °C. Garder la pâte au frais, concasser les noix, couper le brie, battre l’œuf.
- Technique : Dérouler la pâte sur le papier cuisson, poser un bol au centre, étaler la confiture en anneau, ajouter jambon, brie puis noix.
- Cuisson : Retirer le bol, découper 8 triangles au centre, rabattre chaque pointe sur la garniture vers l’extérieur, souder légèrement du bout des doigts.
- Finition : Badigeonner d’œuf, parsemer de sésame, cuire environ 20 minutes jusqu’à dorure et dessous bien cuit, puis sortir du four.
Servir, conserver et twister cette couronne sucré‑salé
On apporte la couronne entière sur une grande planche et on la laisse tiédir quelques minutes ; le fromage se pose, la garniture tient mieux et chaque pointe révèle nettement confiture et noix.
S’il en reste, on garde au frais jusqu’au lendemain et on réchauffe 8 minutes à 150 °C. Selon la saison, on passe en duo figues‑romarin ou fruits rouges‑basilic.
En bref
- 🍽️ Entre amis, une couronne feuilletée jambon brie confiture noix s’invite à l’apéro pour un plat rapide, prêt en environ 35 minutes.
- 🔥 La pâte feuilletée bien froide, le montage en anneau et la découpe en soleil assurent un feuilletage gonflé sans fuite de garniture.
- 🤫 Entre confiture fruitée, brie fondant et noix croquantes, ce feuilleté trompe-l’œil cache un secret de cuisson qui fait toute la différence.
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